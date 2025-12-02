花蓮 準備開放 慕谷慕魚交部落自治
花蓮縣秀林鄉銅門村知名景點「慕谷慕魚」，因天災造成隧道崩塌封閉已近10年，因涉及部落傳統領域，經縣府制定「花蓮縣自然人文生態景觀區經營管理自治條例」，由縣議會三讀通過，將由在地部落提出管理計畫，兼顧生態保育、文化傳承與永續觀光發展。
秀林鄉銅門村木瓜溪上游清水溪生態廊道「慕谷慕魚」，部落正名為「崖勇蘇漾YAYUNG SUYANG」，意思是水清澈的地方，過去是許多遊客到花蓮必訪景點，民國103年及105年間發生2場風災，造成聯外銅門1號隧道毀損及崩塌，中央挹注1億8758萬元興建明隧道等，112年工程完工通車，但慕谷慕魚仍未開放。
縣府說明，因涉及部落領域，112年與部落、鄉公所取得共識，將依柏合、銅門部落分為2個自觀區，以符合部落獨立畫設的主張，期間由輔導團隊與2個部落多次討論，擬定自治條例送議會審議通過。
隨自治條例通過，讓銅門部落感到振奮，銅門部落會議主席葉順清表示，目前畫定區要等20多名地主簽名，預計用承租方式租用原住民保留地，採收費方式開放並規畫接駁，遊客只能步行以減少環境汙染，不但能創造就業機會，甚至有盈餘可照顧部落老人家。
銅門村長葉清賢指出，銅門部落正在討論、企畫籌備，一切細項還要確認並通過部落會議表決，計畫書擬定完成後再送縣府核定，目前部落有成立合作社，整體工作已完成8成，希望很快向大眾公布好消息。
秀林鄉長王玫瑰說，支持自治條例通過，鄉公所輔導部落推動畫定景觀區，依柏合部落很早就同意畫設，銅門部落經會議也決議設立自觀區，持續協助部落早日定案。
