花蓮「繪本故事屋」開幕 李遠出席參觀 (圖)

台中市 / 綜合報導 今年9月台中一名婦人，被詐騙集團騙了400多萬元，家人為了幫她抓詐團，設局騙出車手，沒想到車手識破他們的計畫，開車逃逸！婦人女兒為了攔車，不顧危險趴在引擎蓋上想抓人，最後被甩下車子，遭二度輾壓失去意識，幸好沒有生命危險，全案檢方偵查終結，依殺人未遂罪，起訴這名車手。 民眾開車到路口等紅燈這時一輛左轉轎車彎進來仔細看轎車引擎蓋上竟然趴著一名女子另一段畫面也拍下女子緊緊抓住引擎蓋銀色轎車一度減速但又往前開令人捏把冷汗，目擊民眾說：「警車停在這邊，人在那邊抓人，有聽到女的和男的在吵架的聲音。」今年9月台中太平區邱姓婦人被詐騙集團騙走400多萬7名家人用40萬誘騙車手想私下教訓結果被車手識破開車逃逸婦人女兒騎車發現追不上乾脆整個人趴上轎車引擎蓋但車手並沒有停車而是繼續開了1點多公里最後女兒被甩落還被車子二度輾壓失去意識。目擊民眾說：「我是看到汽車停在那邊，然後，有一個人坐在旁邊。」警方獲報逮捕吳姓車手，他說以為是警察抓人，看到婦人女兒趴在引擎蓋，因為害怕才開車逃離，不過檢方認為，吳姓車手為了擺脫圍捕，反覆急速行駛、急剎、逆向、甩動車頭，不顧婦人女兒被甩落，還貿然移動車輛再次輾壓，有殺人不確定之故意，依殺人未遂罪起訴，另外涉嫌詐欺部分，具體求刑2年6月以上刑期。 原始連結

華視影音 ・ 10 小時前 ・ 29