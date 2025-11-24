花蓮「罷傅」咖啡店落腳全糖城市 牽線契機竟是祂

SabiSabi CoffeeSweets試營運，許多民眾特地前來朝聖。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕花蓮SabiSabi CoffeeSweets在罷免立委傅崐萁期間允諾，失敗就關店，投票結果出爐，老闆鄭凱西兌現承諾在隔天咖啡店就正式熄燈，經過將近4個月沉澱，選擇到台南重新出發，花蓮、台南一線牽的契機竟是媽祖。

花蓮知名罷傅咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets」今天在台南重新開業試營運，吸引不少民眾前來朝聖，讓鄭凱西感受到無比強烈的台南人的熱情；現場也祭出參與花蓮救災行動憑證明，如相關車票、照片、社群文章等，就能換取小禮物活動。花蓮縣議長張峻、立委蔡其昌、台南市議長邱莉莉等人都送上賀花祝福，店內還有罷免小物以及卓榮泰、曹興誠的簽名。

廣告 廣告

鄭凱西表示，花蓮店熄燈後仍受到輿論負面批評，心情一度很挫折，偶然想到祀典大天后宮，於是決定來台南拜拜，感受這裡的步調與花蓮很像，有回家的感覺，當時覺得「就是這裡了」，籌備新店期間很多朋友無償來幫忙，有些長輩得知她從外地來，也沒問她的任何背景，只是給予鼓勵和祝福，真的很感動。她說，過去因為社會運動的背景，大家對於店有不同看法，也感受到社會對立氛圍太強烈，現在重新開始、回到自己，帶來咖啡和甜點和大家認識；也不後悔過去的表態。

鄭凱西也透露，花了近4個月時間，翻山越嶺從花蓮到台南、關店到開店，掙扎無數次，終於跨越心中大山，重新開始新生活，莫忘初衷，總有一天一定會在踏上返鄉花蓮的路。

網友紛紛留言鼓勵，也有台南人上網留言歡迎老闆落腳全糖城市，「在台南一起繼續為台灣打拚」、「台南特調想必是全糖吧」、「在台灣我最喜歡的城市重新開始，相信一切都會更好的」。

SabiSabi CoffeeSweets試營運，花蓮縣議長張峻、立委蔡其昌等人都送上祝福。(記者王姝琇攝)

花蓮罷傅咖啡店SabiSabi CoffeeSweets在台南重新開業。(記者王姝琇攝)

店內擺設罷免小物。(記者王姝琇攝)

新店落腳全糖城市，老闆鄭凱西感受到無比強烈的台南人的熱情。(記者王姝琇攝)

花蓮罷傅咖啡店SabiSabi CoffeeSweets在台南重新開業。(記者王姝琇攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

昔罷免傅崑萁失敗熄燈 花蓮咖啡店重磅回歸台南見客

2女高中生吃鍋變刷鍋！ 乾燒鍋子被店家要求刷20分鐘「手洗到破皮」

演唱會太夯 陳其邁預告明年世運主場館檔期額滿了

週三清晨最冷、中部以北「下探14度」 1圖看懂未來1週天氣

