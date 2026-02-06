花蓮「翻閱奇蹟」提燈亮相引話題 觀光處邀民眾2時段限量領取 15

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

2026 花蓮太平洋燈會《花現騎蹟・光躍洄瀾》限定提燈「翻閱奇蹟」正式亮相。花蓮縣政府今（6）日表示，此次設計以「翻閱」為設計核心，只要翻開書頁，溫暖光芒便隨之亮起，象徵奇蹟並非瞬間降臨，而是在每一次翻閱、每一個前行的步伐中悄然發生。此消息一出也吸引不少民眾關注，並詢問要到哪裡才可領取，成功引起花蓮燈節話題。

花蓮縣府期盼，能透過這盞「會發光的書」，祝福民眾新的一年，翻開屬於自己的奇蹟篇章；活動結束後，也能作為居家床頭小夜燈，延續節慶的溫暖陪伴。

廣告 廣告

花蓮觀光處表示，今年元宵小提燈「翻閱奇蹟」外觀設計簡約素雅，如同一本收藏花蓮記憶的精裝書；當書本翻開的瞬間，象徵花蓮意象的「小石花」與代表2026希望光躍的「洄瀾駿馬」隨光綻放，傳遞「翻閱，就看見花蓮的光」，也將迎向新年、展開奇蹟的祝福，溫柔送到民眾手中。

值得一提的是，此次提燈特別融入「永續與陪伴」的設計思維。有別於傳統元宵提燈多於節後閒置，「翻閱奇蹟」以書燈形式融入居家生活，可化身為氣質療癒的小夜燈，讓來自花蓮的祝福不只停留在節慶，而能長久陪伴日常。

花蓮觀光處也說，想收藏這款限量書燈的民眾，可於燈會期間前往花蓮市日出大道F 段燈會現場領取，發放方式分為2階段，展期每日發送2月7日至3月2日，每日晚間18:30至21:30，限量50份，送完為止；此外，更有加碼場，3月3日元宵節當天，將準備888份提燈，16:00開放排隊，16:30開始發放。

照片來源：花蓮觀光處

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

解決學校聘用身障者難題 楊華美成功促花蓮縣府編列經費

宜蘭縣發布國際運動賽事獎勵辦法 林茂盛：符合「這資格」將可申請

【文章轉載請註明出處】