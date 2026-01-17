花蓮 臨太平洋 舊蘇花最美公路廢線

被譽為「最美公路」的舊蘇花公路和仁至大清水路段（台9丁線64K至69K），緊貼太平洋海岸線，山海景致壯麗，長年是不少駕駛與單車族偏愛的路線。然而民國113年0403強震後，沿線邊坡嚴重受損，安全風險大增，行政院日前正式公告該路段廢線，未來車流將全面改行蘇花改仁水隧道。

公路局東區養護工程分局南澳工務段指出，地震造成山壁出現大面積裂溝，經空拍與現勘研判，落石源頭位於海拔約800至1000公尺以上的高陡邊坡，地質極不穩定，已非一般工程可有效處理。

南澳工務段長劉錦龍表示，災後曾多次派員清理搶通，但接連遭逢颱風與豪雨，鬆動岩層持續崩落，崩塌範圍擴大，甚至掩埋明隧道，「下面清完、上面又掉」，修復作業難以見效，風險始終無法排除。

公路局評估，即便持續投入人力與經費，也難以從源頭解決邊坡不穩問題，加上仁水隧道已可提供全車種通行，安全性與穩定度提高，因此提報建議廢線，獲行政院核定，待收到正式公文後，將封路及調整相關交通標誌。

消息傳出後，不少用路人於網路表達不捨，有人感嘆「天氣好時一定會特地走這一段」。臉書粉專「公路邦」也盤點沿線太魯閣國家公園界碑、和仁臨海短隧道及屏風岩等代表性景點，感嘆這段承載世代記憶的山海公路，未來只能留存在影像中。

秀林鄉和平村村長董蓮怡則提醒，過去仁水隧道維修時仍可改走舊路，如今廢線後少了替代方案，未來若遇突發事故，恐衝擊地方通行，建議相關單位提前與地方溝通。