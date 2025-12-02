花蓮「自觀管理自治條例」三讀通過 余明勲：原慕谷慕魚可望由在地部落管理 9

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮縣政府提案的《花蓮縣自然人文生態景觀區經營管理自治條例》已經縣議會三讀通過。花蓮縣府今（2）日表示，本次自治條例通過後，經中央核定劃設之「花蓮縣自然人文生態景觀區」將可以委辦公所或委託地方立案團體，經營管理、收費等。縣府進一步說明，未來（原稱）慕谷慕魚等景點，可望由在地部落提出管理計畫，兼顧生態保育、文化傳承與永續觀光發展。花蓮觀光處長余明勲也表示，這10年來不容易，未來縣府將陪伴劃定的部落共同撰寫管理計畫書，持續發展花蓮縣部落自主、文化永續。

「縣府、公所與部落共同努力的這10年歷程，一路走來相當不易。」余明勲指出，除銅門一號隧道崩塌的重建工程外，也需陪伴部落充分整合地方意見，過程中歷經部落幹部或地方組織人員更替。他說，未來縣府和公所也陪伴協助撰寫經營管理計畫書，並安排跨縣市參訪，學習他縣市自觀區管理經驗，讓部落逐步凝聚共識、走向更文化永續、部落自主的發展方向。

「歷經逾10年努力終於通過『自治條例』，是地方自主管理景觀區的重要里程碑，未來原慕谷慕魚明訂法源依據將由地方經營管理。」余明勲說明，原慕谷慕魚景觀區歷經103年麥德姆颱風、105年莫蘭蒂颱風等豪大雨，導致銅門一號隧道崩塌，復建工程於111年獲得國家卓越建設獎，112年隧道工程完工通車，並由輔導團隊與依柏合部落、銅門部落多次討論，終於與部落及族人達成共識。

花蓮縣府說明，制定「自治條例」目的為經營管理本縣自然人文生態景觀區，並執行中央《發展觀光條例》第19條及第38條第2項規定，制定本縣自治條例。 未來經中央核定劃設之「自然人文生態景觀區」，將可由公所或部落，意即需為地方立案團體，制定經營管理計畫，收取及運用觀光保育費、培訓導覽人員等事項。

花蓮縣府強調，未來將以法律基礎，保障部落自主經營管理的權利，保護文化傳統領域並提升文化韌性。同時也透過地方自主規劃之導覽或觀光活動，創造部落青年在地就業與創業的機會。縣府也感謝議會支持該項自治條例，未來將依條例精神持續推動配套，與部落共同打造兼具保育與發展的永續環境。

照片來源：花蓮縣府

