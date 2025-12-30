花蓮「苦茶油牧師」台9線遭追撞！顱內出血不治 崙山部落族人哀悼

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

花蓮縣玉里鎮昨（29）日下午發生一起死亡車禍，63歲溫光亮牧師駕駛小貨車載著弟弟行經台9線273公里處時，遭後方小貨車追撞，車輛因撞擊力道失控衝向路旁並撞上路樹。警消到場時溫牧師已無生命跡象，送往玉里榮民醫院後仍不治身亡。

花蓮縣玉里鎮昨（29）日下午發生一起死亡車禍，63歲溫光亮牧師駕駛小貨車載著弟弟行經台9線273公里處時，遭後方小貨車追撞，溫牧師傷重不治。（圖／獵影追日臉書）

警方調查指出，事故發生時，追撞的吳姓駕駛與溫牧師均沿台9線北向南直行，疑因未保持安全距離而釀禍。溫男在衝撞後顱內出血、左腳骨折及多處擦挫傷，最終傷重不治。警方已釐清相關肇因，後續將依規定處理。

據了解，溫光亮牧師原為水電技師，30歲投入教會後長期服務玉里崙山部落。2000年起開始在崙山部落教會服務，因部落人口流失，他曾帶領族人復育油茶園並推動榨油加工，讓「崙山黃金苦茶油」成為地方特色產業，對當地經濟具有重要影響。

得知噩耗，族人與教友紛紛在溫牧師臉書留言追思，「真是不捨，願牧師安息」、「溫牧師回天家了，求主安慰其遺族！」

玉里分局表示，台9線是縱谷地區重要交通幹道，將持續加強取締超速、未保持安全距離等高風險違規行為，並配合不定期稽查與巡邏，以降低事故發生率。警方呼籲用路人遵守交通規則、保持適當車距，並在長直路段與視線不佳處減速，提升行車安全。

