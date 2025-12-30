花蓮「苦茶油牧師」溫光亮出車禍 頭部重創搶救不治

〔記者王錦義／花蓮報導〕台9線273公里花蓮玉里路段，昨天(29日)發生一起死亡車禍，有「苦茶油牧師」之稱的63歲溫光亮牧師開小貨車載弟弟外出，行經該路段外側車道時，遭後方同向的貨車追撞，車輛失控再撞路樹，警消獲報到場救援，溫姓牧師頭部重創已無呼吸心跳，經送醫急救仍不治，詳細肇事原因仍待釐清。

溫光亮牧師年輕時原本是水電技師，30歲時成為牧師，2000年開始在玉里崙山部落教會服務，因部落人口外流嚴重，為了增加部落收入，從2005年開始，他帶著族人整理荒廢的油茶園，申請設備、鑽研榨油技術，透過教會跟外界通路推廣，發展部落苦茶油產業，讓崙山黃金苦茶油成為部落代表農產品。

警方初步調查，29日下午1點多，溫姓牧師開1.9噸藍色小貨車載弟弟外出，行經台9線南向往玉里方向時，在273公里附近，與吳姓男子駕駛的3.49噸藍色貨車發生碰撞，經查，當時兩車都行駛在外側車道，吳姓男子在後方加速想要超車，不慎追撞溫姓牧師車輛，牧師車輛被撞後失控撞上路樹。

警方表示，救護人員到場時，發現溫姓牧師顱內出血、左腳骨折、全身多處擦挫傷，送醫前已無呼吸心跳，經急救後仍宣告不治，溫男的弟弟則是額頭有擦傷、左大腿腫痛；而吳姓男子則受到臉部擦傷，吳男向警方稱他準備要超過前車，但對方突然偏向就撞到他的車子後失控，警方對吳男說法存疑，詳細肇事原因仍待警方釐清。

