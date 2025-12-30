花蓮「苦茶油牧師」載弟外出遭追撞 送醫搶救不治

台9線花蓮玉里路段昨（29日）下午1點多發生一起死亡車禍。（圖／東森新聞）





台9線花蓮玉里路段昨（29日）下午1點多發生一起死亡車禍，63歲的溫姓牧師駕駛小貨車載著弟弟外出，與吳姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，警消獲報趕抵現場時，溫牧師因顱內出血及全身多處骨折，送醫搶救後仍宣告不治，弟弟則受輕傷。

警方調查，29日下午1點多，溫姓牧師開自用小貨車載弟弟外出，行經台9線273公里往玉里方向時，與吳男駕駛的小貨車發生碰撞，經查，當時兩車都行駛在外側車道，吳男在後方加速想要超車，不慎追撞上溫牧師車輛，溫牧師車輛遭撞後失控撞上路樹，車頭嚴重變形。

廣告 廣告

警消趕抵現場時，溫牧師因顱內出血及全身多處骨折，已無呼吸心跳（OHCA），經送醫搶救後仍宣告不治，弟弟額頭有擦傷、左大腿腫痛；吳男則是臉部擦傷。

對此吳男受訪表示，「我在內車道，他在外車道，我車頭快過他了，他突然切過來，就撞到我副駕這邊。」，溫牧師弟弟則表示，可能是滑胎造成。

據了解，溫牧師自2000年起深耕玉里崙山部落教會，面對部落人口外流與資源匱乏，他毅然帶領族人整理荒廢的油茶園，從鑽研榨油技術到推廣通路，成功打造出知名的「崙山黃金苦茶油」，因此有「苦茶油牧師」之稱，透過教會力量增加族人收入，將苦茶油變為部落的代表性農產品。

更多東森新聞報導

新／台中新光三越氣爆奪5命！ 13人涉過失致死遭起訴

新北1314跨河煙火明晚閃耀登場 交管措施報你知

慟！中和母嬰5樓墜落 1月大女嬰昨深夜宣告不治

