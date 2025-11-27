花蓮「華東垃圾場」又傳火警！烈焰濃煙隨風勢狂飄 臭味漫天
花蓮美崙「華東垃圾掩埋場」於11月27日下午發生火警，強勁的東北季風使濃煙密布飄至花蓮市區，形成恐怖火海。消防人員與航空消防隊出動車輛進行灌救，但受風勢影響，火勢蔓延迅速。自8月以來，該垃圾場幾乎每月都會發生一次火警。
當日下午4點多，花蓮市美崙地區的華東垃圾掩埋場廢棄物突然起火，烈焰沖天形成一大片恐怖火海，濃煙被強勁風勢吹得不停往天空竄。消防人員和航空消防隊立即出動車輛，用高壓水柱朝火場射水灌救。然而，受到東北季風影響，風勢助長之下，垃圾場內的廢棄物火勢竄燒十分迅速。
花蓮消防局第一大隊長林武正表示，他們派遣了15車警義消共35名人員前往救援。現場由於東北季風非常強勁，第一次燃燒面積就廣達將近500平方公尺，風勢持續變大，使搶救工作特別困難。
值得注意的是，從8月至今，該垃圾場已多次因沼氣外洩自燃起火，火災位置都集中在靠海的那一側，短短2個月內一燒再燒。花蓮清潔隊長吳展慶解釋，先前在8月21日開始，陸續發生了幾次小型火警，當時是因為天氣炎熱導致沼氣中心溫度升高。而這次情況不同，雖然沼氣溫度也高，但造成如此大火勢的主要原因是東北季風的影響。
由於風向關係，花蓮市區一帶都能聞到煙臭味。民眾擔心東北季風持續，煙霧可能會擴散到吉安鄉、壽豐鄉等地區。建議花蓮居民緊閉門窗，外出時應配戴口罩，以保護自身健康。
