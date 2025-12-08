花蓮「規模5.7地震」極淺層！氣象署示警：未來3天恐有5.5餘震

記者鄭玉如／台北報導

今（8）日19時24分57秒，位於花蓮縣近海，發生深度24.5公里，芮氏規模5.7地震。（圖／中央氣象署）

花蓮縣近海今（8）日晚間19時24分發生芮氏規模5.7地震，深度24.5公里，屬於「極淺層」地震。中央氣象署地震中心主任吳健富表示，該次地震成因是台灣周邊的菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊碰撞所致，未來3天可能發生規模5至5.5的餘震，民眾須特別留意。

吳健富提到，此次地震位置在北緯23.85度，東經121.65度，即花蓮縣政府南方15.9公里，位於花蓮縣近海，屬於極淺層地震，造成震央附近的花蓮縣鹽寮、花蓮縣花蓮市、南投奧萬大，最大震度達4級，對角的台中市、彰化市、雲林縣震度達3級，北邊的桃園、新竹有2級震度，南邊嘉義、台東為2到1級震度。

廣告 廣告

吳健富解釋，地震成因與台灣周邊的菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞有關，歐亞大陸板塊從南方碰撞，在花蓮地區向下隱沒，因此此地震深度由淺到深都有，由於地震屬極淺層，震央附近的震度較高。另外他也提醒，未來約3天內仍可能出現規模5至5.5的餘震，民眾應持續注意並做好防震準備。

吳健富說明，以近10年統計資料分析，台灣地區平均每年發生規模6至7地震約4次；規模5至6地震約30次。今年截至今日，規模6地震已發生4次，規模5至6地震已發生40次（含此次花蓮地震），都在平均值內。由於花蓮地區地震頻繁，是板塊能量累積釋放的常發地區，民眾應持續警覺，後續3天內可能有規模5至5.5餘震。

更多三立新聞網報導

病毒大亂鬥！醫示警「驗出不少B流」 3症狀更燒、更痛

30歲上班族自己煮「越吃越胖」！營養師見菜單搖頭：鈉含量爆表

不只喝咖啡！多吃「蔬菜之王」助提神 還能抗癌、穩血壓

早起恐增心梗風險！醫推「1飲品」預防血栓 老人更要喝

