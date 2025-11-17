花蓮 議員要求再發現金 徐榛蔚：預算有限

去年0403花蓮大地震、今年0923光復洪災等天災重創花蓮縣內經濟，各產業蕭條不已，民進黨縣議員17日向縣府提出，用明年因《財政收支劃分法》新增預算普發現金或消費券促進消費。縣長徐榛蔚回應，普發現金或發放消費券要有法源依據，且花蓮因《財劃法》增加預算有限，將透過社會福利政策幫縣民省荷包，以投入其他消費。

民進黨議員胡仁順昨在定期大會總質詢指出，花蓮觀光近年因天災雪崩式滑落，各行各業百廢待舉，已經快變成「關光」大縣，短期內要透過大量補助救觀光也難以實現，加上縣府明年度增加的社會福利政策也無法讓各行各業受益，凸顯縣府總是把預算放錯地方。

他表示，依縣府公務體系現有量能，無法妥善運用明年度因《財劃法》增加的預算，加上縣內重大災害工程執行率不到4成，不如把多出來的預算比照去年發放振興券的模式，普發現金或消費券給每位縣民促進縣內經濟。

徐榛蔚回應，無論是普發現金或消費券都要有法源依據，這次中央普發現金是因「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，才能把超徵稅收還稅於民，繁榮全國的經濟，她強調「有法律案後才有預算案」。

她表示，花蓮明年雖因《財劃法》通過增加148億元，但會被扣掉一般性補助跟計畫性補助共約102億元，剩下40幾億元將用在增加縣內基礎建設或其他福利政策。

徐榛蔚說，花蓮明年將補助65歲以上長者健保費、裝假牙等社會福利措施，或推動國高中小學營養午餐免費等政策，透過福利政策幫縣民節省支出再投入其他消費。