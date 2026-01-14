花蓮 送別百年老榕 太魯閣櫟接棒

花蓮縣富里鄉中山路土地公廟旁的百年老榕樹是地方精神象徵，枝幹前年受創後樹木健康每況愈下，儘管撐了1年，去年底仍被樹醫宣告不治，公所忍痛移除後，改種鄉民捐贈的「太魯閣櫟」，希望新種下的樹木能繼續陪伴富里迎接下一個世紀。

百年老榕樹是縣府列管老樹，位在富里鄉中山路福德祠土地公廟後方，據當地鄉親回憶，老樹在富里鬧區還是農田時就已存在，且被稱為「倒栽榕」，由於樹形優美，百年來默默守護在地民眾，不但見證地方開發史，更是村民的信仰與生活的重要象徵。

2年前康芮颱風挾帶強風豪雨襲擊富里鄉，老榕樹枝幹受損嚴重奄奄一息，僅存的枝條也逐漸枯萎，公所去年11月請樹醫把脈診斷，確認已走完生命歷程後移除，讓村民深感不捨。

長期關心家鄉發展的在地子弟彭仁丁得知老榕樹移除的消息後，主動向公所表達捐樹意願，希望以實際行動為這片土地付出，經公所與廟方、村民討論後，決定種植太魯閣櫟。

鄉長江東成表示，福德祠土地公廟歷史悠久，長年為地方居民的重要信仰中心，見證富里聚落成長與變遷，過去百年老樹與土地公相伴守護，早已成為鄉民共同生活記憶，此次新植太魯閣櫟高達10米，除考量原生性、適地適種及長期生長穩定度，盼藉由合適樹種，延續守護地方意象。

江東成感謝彭仁丁捐贈，強調新樹的栽植不僅是環境復育，更承載著世代交替與文化傳承的意義，希望透過公私協力讓土地公的庇佑與綠蔭持續陪伴富里。