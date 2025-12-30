花蓮 部落同意 紅葉溫泉有望復業

花蓮縣萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」是許多老花蓮人的回憶，自日據時代興建營運，民國41年由呂姓業者接手，至今已傳到第3代。（羅亦晽攝）

花蓮縣萬榮鄉「紅葉溫泉旅社」自日據時代興建且合法營運，但近年法令變更，業者未依法取得旅館業登記及溫泉水權，4年前遭縣府勒令停業迄今，由於建物所在地屬原住民保留地，需經部落會議同意才可合法使用，經鄉公所協助，業者完成土地合法承租程序，並在30日簽訂租賃契約，後續將開始申請相關登記許可，拚最快速度復業。

紅葉溫泉旅社是許多老花蓮人的回憶，前身為日據時代警察療養所，民國41年由呂姓業者接手合法營運至今，已傳到第3代，由於近年法令變更，業者未依規定合法登記取得水權，也沒有申請旅館業登記證，遭縣府依法開罰外，111年也被勒令停業及停止取用溫泉水。

由於旅社土地屬原保地，業者須經部落會議同意合法使用才能往復業目標前進，經萬榮鄉公所主動協助，業者展開地籍釐整、用途變更及補正等程序，並持續與原住民族委員會、縣府頻繁協商，終於在日前成功引導業者依「原住民保留地開發管理辦法」完成合法承租。

萬榮鄉長梁光明昨代表鄉公所，與第3代業者呂曉苓簽訂租賃契約，雖然雙方定約9年，但公所希望業者簽約後能盡快處理復業程序，先暫時簽約3年，待確定復業後，再補簽6年租約。

梁光明表示，紅葉溫泉是鄉內珍貴的自然資產，隨著土地合法承租程序塵埃落定，公所後續也會持續輔導業者，串聯溫泉與在地原民文化、自然景觀等，轉型成為具競爭力的觀光亮點，為部落創造更多的就業機會與經濟效益。

呂曉苓表示，未來會積極向縣府取得溫泉水權、旅館登記證和溫泉標章等，同時也會修繕停業期間損壞設施，希望用最快速度趕在明年溫泉季前恢復營運。