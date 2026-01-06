花蓮「部落惡匪」落網！4天內連偷帶搶犯5案 檢聲押獲准

記者呂彥／花蓮報導

警方日前在台8線上逮捕胡姓嫌犯。（圖／翻攝畫面）

花蓮秀林鄉一名無業的胡姓男子（28歲），因涉犯妨害性自主跟違反家暴令遭地檢署通緝，家人不願再接濟他，胡男因缺錢花用，4天內連續犯下5搶案和竊案。警方指出，日前已逮捕胡男，經檢察官複訊後聲押獲准。

警方調查，去年12月底，胡男4天內在花蓮秀林、新城鄉犯下5起刑案，其中包括2起搶案，25日上午8時許，胡男騎車行經至一處工寮進入躲雨，見工寮內只有王姓女子一人，趁機亮刀恐嚇王女交出身上財物，得手2000元現金後逃逸；27日凌晨，胡男在網路上以9500元購買iPhone手機，將被害人騙到產業道路面交，卻只給對方300元就將手機搶走。另3起竊案則得手數千元不等。

胡姓男子在工寮行搶被監視器拍下。（圖／翻攝畫面）

警方獲報後立即成立專案小組查緝，透過案件分析，5起刑案犯嫌是同一人，並鎖定嫌犯藏匿在秀林鄉民有部落一帶。27日晚間，員警在台8線上發現胡男行蹤，隨即將他逮捕到案，全案依搶奪、恐嚇取財、妨害自由、竊盜等罪移送地檢署偵辦，檢方複訊後聲押獲准。

