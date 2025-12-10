花蓮「酷帥機師」竟是周曉涵！巡邏太平洋畫面曝光

娛樂中心／于士宸報導

女星周曉涵當年以「逢甲校花」身份出道，連續出演多部熱門戲劇，奠定了「偶像劇女神」地位，也因擁有過人身材成為知名內衣品牌代言人。然而，今年（2025）7月她無預警宣布結束長達10年的代言合作，並以「最後一脫」作為告別，引發粉絲哀號。喜愛分享生活的她，近日在IG分享前往花蓮參加共乘輕航機的系列辣照，穿著「酷帥夾克」大方展現好身材，貼文一出立即引發全網熱議。





巡太平洋「酷帥機師」竟是周曉涵！花蓮解放「中空純白布料」畫面曝光

周曉涵身穿白色短版上衣，胸前大U剪裁大方露出雪白肌膚。（圖／翻攝自IG ＠ilove7388）

周曉涵平時工作繁忙，但仍不忘透過社群與粉絲分享生活點滴。近日，她在IG上分享一系列前往花蓮參加共乘輕航機活動的照片。畫面中，周曉涵身穿白色短版上衣，胸前大U剪裁大方露出雪白肌膚，下身搭配黑色牛仔外套與迷你裙，腳踩高筒靴，造型兼具性感與帥氣。她戴著墨鏡，在小型單引擎輕航機旁擺拍，背景是綠意盎然的草地與遠方山景，陽光灑落在機身與她身上，整體畫面既休閒又帶有時尚感，氛圍十分壯闊。





巡太平洋「酷帥機師」竟是周曉涵！花蓮解放「中空純白布料」畫面曝光

周曉涵站在輕航機旁擺拍，風格既休閒又帶有時尚感。（圖／翻攝自IG ＠ilove7388）





周曉涵也在貼文表示，之前因忙於拍戲，曾經錯過與家人一同體驗共乘輕航機的機會，所以心中一直留有遺憾，甚至嘆喊「懊悔到現在還會在心裡翻白眼三次」。沒想到，這次體驗後也讓周曉涵相當自豪，稱「在太平洋上面巡邏」甚至有種在坐雲霄飛車的刺激感。貼文曝光後，短短2天就吸引將近萬人點讚，粉絲也留言大讚「感覺好好玩」、「帥炸」、「帥氣美」、「曉涵姐姐…好帥哦」、「原來輕航機是曉涵的願望，恭喜妳多年的夢想在驚奇旅明星實現了」。





巡太平洋「酷帥機師」竟是周曉涵！花蓮解放「中空純白布料」畫面曝光

周曉涵自豪表示自己「在太平洋上面巡邏」。（圖／翻攝自IG ＠ilove7388）





