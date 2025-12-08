花蓮 重返職場 銀髮據點啟用

花蓮縣銀髮人才服務據點預計10日啟用，將整合就業媒合、技能培力、職涯諮詢、企業合作等功能，協助銀髮族重返職場再展專長。（羅亦晽攝）

花蓮縣55歲以上人口數約占全縣人口數37％，花蓮縣政府預計10日成立「銀髮人才服務據點」，整合就業媒合、技能培力、職涯諮詢、企業合作等功能，協助銀髮族重返職場再展專長，開創熟齡族群職涯第二春，讓長者持續在社會發光發熱並促進世代交流合作。

縣長徐榛蔚表示，花蓮去年正式邁入「超高齡社會」，55歲以上人口截至10月底統計已有11萬6000餘人，占全縣人口37％以上，面對快速增加的高齡人口，縣府近年也積極布局長者照顧、健康促進與多元參與政策。

她指出，縣府社會處持續完善長照服務網絡，並進一步推動、成立銀髮人力運用與再就業的「銀髮人才服務據點」，透過培訓與媒合機制，活化銀髮人才及延伸職涯貢獻。

社會處說，銀髮人才服務據點預計10日啟用，將整合多元服務，協助長者與企業及社區組織建立就業連結，提供勞動法令與職涯發展諮詢，幫助長者規畫職涯、了解工作權益，同時也會舉辦各類就業促進活動與訓練課程，提升專業技能與數位能力。

另外，據點也會開發臨時性、季節性、短期性及部分工時的工作機會，推動銀髮人才參與社區服務，讓長者的經驗與技術得以傳承，也促進世代交流合作。

社會處強調，銀髮人才服務據點不僅讓長者從「被照顧」走向「被需要」，也象徵花蓮高齡政策的新進展，期待藉由熟齡人力加入職場，提升組織效率、促進企業多元化，進一步帶動地方勞動力永續發展。