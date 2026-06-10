花蓮、金門、連江3超級艱困選區人選未定 陳培瑜：選對會工作還沒結束

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民進黨選對會完成新竹縣長提名人選決議。民主活水代表陳培瑜會後表示，選對會今日通過建議中執會提名鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長，並期待下午舉行的提名記者會上，鄭朝方能向外界闡述對新竹縣的夢想與願景。至於尚未提名的3個縣市花蓮、金門與連江，陳培瑜坦言這對綠營而言是「超級艱困」選區，但她強調選對會的正式提名工作還沒有結束。

民進黨選對會成員、立委陳培瑜 。（資料照／中天新聞）

陳培瑜指出，今日上午的選對會會議進行相當順利，與會人士對於鄭朝方的提名案件達成共識，在會議上獲得全體鼓掌一致通過，預計下午就會完成正式提名程序。

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被問及會議中是否討論其他縣市提名事項時，陳培瑜表示，今日會議中並未涉及其他縣市的提名討論。他說明，若後續還有其他縣市的提名案件，或外界關切其他縣市的相關問題，將待後續選對會再行討論。

鄭朝方原任竹北市長，該市為新竹科學園區所在地，具有重要的戰略地位。在鄭朝方轉身參選新竹縣長後，竹北市長人選的安排成為關注焦點。陳培瑜強調，竹北市長的提名權仍掌握在新竹縣黨部手中，縣黨部已著手進行相關討論。他表示，相關擬參選人或有意願的人選，都需要廣泛諮詢各方意見，因此希望給予新竹縣黨部充分的時間進行評估，後續將儘早對外說明。

澎湖縣長陳光復夫人吳淑瑾是否會代夫出征各界都在關注。（圖／陳光復臉書）

至於澎湖縣長陳光復因身體仍在持續治療中，外傳可能由妻子吳淑瑾代夫出征參選。對此，陳培瑜表示相關事項仍在討論當中，呼籲各界稍待一段時間。

全國黨代會將於7月份召開，目前金門、連江及花蓮等3個超級艱困選區的提名工作仍未定案。陳培瑜說明，這些地區在今日的選對會中尚未進行討論，但在歷次的選對會中，確實針對金門、馬祖及花蓮等地進行過多次討論，各地方黨部也透過密切溝通，將相關聲音回饋至選對會。他強調，選對會的正式提名工作目前仍未完全結束，後續還有進一步的協調空間。

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