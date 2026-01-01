花蓮 鋼便橋昨提前通車 馬太鞍橋開工 116年落成

公路局施工團隊全力趕工，花蓮台9線馬太鞍溪鋼便橋提前在1日上午通車。橋下由水利署持續清淤工程。（王志偉攝）

花蓮縣馬太鞍溪橋因堰塞湖洪災遭沖斷後，交通部公路局先行搭建溪底便道通行，隨後施作的鋼構便橋提前在1日上午10時開放通車；至於永久橋復建工程已決標、開工，新橋將加大跨距並抬高9公尺，以提升抗災能力。

台9線232K馬太鞍溪橋遭洪水沖毀後，公路局施作溪底便道供通行，但遇到豪雨容易淹沒或受損，公路局在原馬太鞍溪橋西側搭建鋼便橋，總經費4.3億元，全長約560公尺、寬12公尺，採單線雙向車道配置，兩側設有機慢車道，速限40公里。

鋼便橋原預計1月底通車，提早在昨日通車，公路局長林福山向施工團隊表達感謝，他表示，台9線是花東地區重要交通命脈，鋼便橋能提前完工，關鍵在於團隊高度專業與有效分工，施工包商動用螺旋鑽、水刀震動機、氣動錘等多項設備交叉使用，大幅加快進度。

施工團隊曾承攬南方澳大橋工程，業者謝金清指出，這次工程目標只有一個，就是「趕工、趕工再趕工」，調派西部機具與團隊進駐現場，24小時輪班施工。他說，因馬太鞍溪地質條件特殊，嘗試多種工法後，最終以水刀工法順利推進工程，成功提前完成鋼便橋。

公路局指出，隨鋼便橋完工，原先的臨時便道將隨後拆除，復建橋工程（永久橋）將於原地重建，前天已完成決標、昨天正式開工，由曾負責淡江大橋工程的廠商承造。

復建橋梁將把跨徑由48公尺加大至85公尺，並整體抬高9公尺，以提升橋梁抗洪與抗災能力，預計民國115年底完成單向橋梁、雙向通車，116年完成全橋工程並全面通車。