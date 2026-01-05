花蓮 馥邑京華3月開拆 紅綠區補貼

花蓮市馥邑京華大樓因0403花蓮大地震受損成為危樓，6棟建物預計3月開始拆除，工期約6個月。（羅亦晽攝）

花蓮市馥邑京華大樓因民國113年4月3日花蓮大地震受損被列為危樓，6棟建物近2年仍未拆除成為安全隱憂，花蓮縣府建設處5日表示，大樓預計今年3月開拆，工期約6個月，周邊住戶屆時會分為紅區與綠區，提供生活不便、住戶搬遷及租金等補貼費用，即起啟動鄰房鑑定，告知配套措施以利因應。

建設處長鄧子榆指出，馥邑京華大樓拆除工程已完成設計，經費約1.19億元，將由國土署北區分署代辦招標，若進度順利，預計3月起除拆，工期約6個月。

他說，根據技師規畫拆除工程，先調用小怪手至中間4棟較高大樓樓頂拆除，利用電梯間通道，讓廢棄物掉落地面避免四散，待中間樓層高度降下後，就可同時拆除6棟建物，全部建物高度距地面8米時就會出動「大鋼牙」破碎機進場。

鄧子榆表示，馥邑京華大樓周邊有許多鄰房，工程期間四周道路實施交通管制，將造成住戶不便，目前規畫以大樓周邊25公尺畫分為紅區核心區，並以建物高度平躺範圍為半徑畫設綠區，即日起會派員做鄰房鑑定，並告知住戶相關配套措施與補貼費用。

他提醒，紅區與綠區住戶每戶都會有2萬元生活不便補貼，考量紅區需暫時搬離，另提供每戶3萬元搬遷補貼，並比照0403紅黃單住戶臨時安置補助，每戶3人以下為8000元，每多1人增加2000元，最高上限1萬8000元。

馥邑京華大樓監委黃展宏說，等了近2年，大樓終於準備開拆，盼在確保鄰戶安全下盡快動工。