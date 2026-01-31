花蓮 馬太鞍溪疏濬 砂石車流惹民怨

花蓮縣馬太鞍溪在災後持續辦理疏濬工程，因大量砂石車密集進出，導致工程周邊的台9線鳳林路段揚塵四起、路面淤泥堆積，鳳林鎮公所1月31日控訴多次反映未見改善，危及行車安全。水利署第九河川分署與公路局回應，已要求承攬廠商改善作業方式，並加強相關管理措施。

為加速推動馬太鞍溪疏濬工程，經濟部水利署第九河川分署每天動員來自全台逾百輛砂石車載運砂石。由於多數砂石車停放於鳳林鎮以北的鄉鎮市，其中又以緊鄰光復鄉的鳳林鎮數量最多，對當地交通與環境造成不小壓力。

鳳林鎮長林建平表示，每天超過百輛疏濬砂石車行經台9線鳳林路段，沿線揚塵嚴重、路面淤泥堆積，多次透過會議、口頭反映，甚至正式行文要求改善，問題卻始終未獲解決，地方民眾怨聲載道。

林建平說，水利署正規畫於馬太鞍溪堤防北岸徵用310公頃土地作為砂石堆置區，未來疏濬車輛勢必更加密集，呼籲正視地方訴求。

水利署第九河川分署副分署長林弘毅表示，早期因施工便道尚未完成，疏濬車輛必須通過周邊鄉鎮，鋼便橋完工後已全面改道，多數疏濬車輛已改行河道及水防道路，屬工區既定動線，僅在作業結束時，少數車輛短暫通行公路。

林弘毅指出，已要求承攬廠商於車輛駛離工區前，全面清洗輪胎，並強制使用洗車台，車輛停放工區外道路旁，加強閃燈等安全警示。馬太鞍溪堤防北岸砂石堆置區還在規畫，疏濬車輛仍以堤後水防道路為主。

公路局表示，已要求疏濬單位嚴格管理砂石車輛，落實灑水、覆蓋防護網及設置洗車台等措施，持續加強台9線疏濬路段的巡查、交通安全維護與環境清理作業。