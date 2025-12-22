花蓮 馬太鞍溪鋼便橋 元旦開放通車

花蓮馬太鞍溪橋因堰塞湖潰決遭滾滾泥水沖毀，鋼便橋預計明年元旦完工開放通行。（羅亦晽攝）

台9線花蓮縣光復鄉馬太鞍溪橋連接鳳林鎮、光復鄉，9月23日因堰塞湖潰決遭滾滾泥水沖毀，當地交通被迫中斷。公路局原預計明年1月底才能完成鋼便橋工程，經施工團隊投入大量人力24小時不眠不休趕工，工程進度大幅提前至8成8，交通部長陳世凱22日視察時宣布，鋼便橋將在明年元旦開放通車。

馬太鞍溪橋遭泥水沖毀後，公路局緊急在溪底搭建涵管便道恢復通行，並在原橋墩旁搭建鋼便橋，提升通行安全；工程10月18日開工，原預估工期4個月，經施工團隊24小時分3班全力趕工，將提前1個月完工，預計明年元旦開放通行。

陳世凱昨視察馬太鞍溪鋼便橋施工進度，感謝東區養護工程分局及施工團隊努力，不僅在災後3周內做好涵管便道，恢復當地交通，原預計明年1月底才會通車的鋼便橋，也利用2個多月時間全力趕工、克服堰塞湖再次溢流及天候等因素，提前至明年1月1日通車，他代表國家、交通部向工程團隊鞠躬致謝。

東工分局長林文雄表示，鋼便橋主要工項已完成，剩下路面工程、照明、標誌及護欄等設施施工作業，預計26日可完成路面AC鋪設、31日完成路面標線、交通標誌、路燈及紐澤西護欄吊裝等。

東工分局指出，鋼便橋長度560米、橋寬12米，採單線雙向通行，雖未限制通行車種，但車速限制在30至40公里間，以確保行車安全；鋼便橋通車後，將全力趕工施作永久橋工程，北上橋梁預計明年底完成，屆時會開放單線雙向通行，南下橋梁預計116年底完工並恢復全線通行。