花蓮「黃手功小炒」勇奪燴飯王 市長貼紅榜

「黃手功小炒」勇奪燴飯王，市長貼紅榜。（圖：花蓮市公所提供）

由農糧署主辦的「第二屆臺灣燴飯王」競賽結果揭曉，花蓮在地店家「黃手功小炒」以「古早味白菜肉絲燴飯」榮獲冷凍組冠軍，於全臺71家業者、123道料理中脫穎而出，為花蓮爭光。

本屆競賽以「家鄉好味」為主題，分冷凍與鮮食兩組，鼓勵業者運用國產米結合在地食材，呈現富有情感的燴飯料理。「黃手功小炒」以清甜白菜為基底，搭配肉絲與高湯細火慢熬，燴汁濃郁滑順，展現層次分明的家常風味，獲得評審一致肯定。

「黃手功小炒」以清甜白菜為基底，搭配肉絲與高湯細火慢熬，燴汁濃郁滑順，獲評審青睞。（圖：花蓮市公所提供）

花蓮市長魏嘉彥特別親赴店家張貼紅榜祝賀，他表示，黃手功小炒以充滿記憶的料理奪冠，不僅展現花蓮餐飲實力，也讓更多人看見在地美食底蘊。魏市長除分享榮耀，也勉勵業者持續精進，期待透過通路推廣，讓冠軍美味飄香全臺，帶動地方經濟與觀光發展。（梁國榮報導）