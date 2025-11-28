花蓮 AI 小將勇闖總統盃全國賽 9 隊全數晉級決賽奪下亮眼成績

花蓮 AI 小將勇闖總統盃全國賽奪下亮眼成績

在教育部「114 年度總統盃 AI 素養爭霸賽」全國競賽中，花蓮縣再傳捷報。縣內共有 9 支隊伍、18 位學生挺進總決賽，並於激烈角逐中拿下 3 銀、3 銅與 2 佳作的佳績，成為全國賽場上的最大亮點之一。

今年競賽吸引全國超過 150 支隊伍參戰，涵蓋一般國小組、偏鄉國小組、一般國中組、偏鄉國中組及表演組。花蓮隊伍全數晉級決賽，展現縣府在智慧教育及 AI 素養培育上的成果，也象徵偏鄉教育不再受限於地理隔閡。

競賽以 PAIA 魷魚遊戲為運算與解題平台，選手須在限時內完成 AI 模型訓練，由系統自動進行對戰。評審指出，競賽考驗的不只是程式撰寫能力，更要求學生具備資料分析、演算法邏輯與系統化思維。

花蓮縣代表隊在數位學習專案辦公室與學校共同培訓下，經過多次選拔與密集訓練，選手展現絕佳默契與應變能力。透過模擬實戰演練、模型優化與策略討論，學生的 AI 應用思維及團隊合作皆大幅提升。

花蓮縣長徐榛蔚表示，孩子們在全國舞台發光，再次證明偏鄉教育也能培育頂尖人才。她說：「AI 教育是未來競爭力的核心，花蓮縣將持續打造公平而普及的學習環境，讓每位孩子都有機會站上科技教育的前線。」

縣府表示，這次佳績是縣內 AI 教育扎根的重要成果。未來將持續強化教師專業成長、擴充學生實作平台，並串聯企業與社區投入教育，讓 AI 成為帶動偏鄉翻轉的重要力量。