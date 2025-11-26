花蓮 Fali Fali 音樂節！鐵路班班接力 免費接駁三線到位＋1135公車加持
【記者張嘉誠／綜合報導】
為方便全台樂迷前往玉里參加 2025 Fali Fali 音樂節，花蓮縣政府公布今年「活動接駁方案」，推出三大免費接駁路線並提供無障礙座位，串聯瑞穗、玉里、富里三大交通節點，同時提供1135公車班次於泰林社區下車路線選擇，打造讓旅客安心更完整的交通服務，快速抵達馬太林文化園區。
今年 Fali Fali 最大亮點，就是火車班班接力、幾乎前一班到站就能接上接駁車。不論你從花蓮往南、台東往北、或台南／高雄一路衝來，都能找到最順的銜接方式！
三大免費接駁路線
路線一｜瑞穗線（13:30－21:30）自瑞穗溫泉公園啟程至馬太林文化園區，主要服務搭乘瑞穗區域的遊客。
瑞穗溫泉公園 → 瑞穗天合 → 瑞穗車站 → 馬太林文化園區
去程： 13:30、14:30、15:30、16:30、18:30
回程： 19:00、20:00、21:00
路線二｜玉里線（13:30－21:30）自玉里車站出發，直接抵達活動園區，方便南端旅客往返，並提供部分回程夜間班次，協助疏散人潮。
玉里車站 → 馬太林文化園區
去程： 13:30、14:30、16:00、18:00
回程： 20:00、21:00、22:00
路線三｜富里線（13:00－22:00）從富里車站發車，途經安通溫泉飯店，為地方居民與遊客提供接駁。
富里車站 → 安通溫泉飯店 → 馬太林文化園區
去程： 13:00、14:30、16:00
回程： 18:00、19:30、21:00
除接駁車外，更增一項方便選擇。民眾亦可搭乘 1135 公車 從玉里與瑞穗往返，於「泰林社區」下車後步行前往園區。
玉里火車站 → 瑞穗火車站發車時間：13:00、14:30、15:00、16:30、17:40
瑞穗火車站 → 玉里火車站發車時間：13:00、14:00、15:30、16:20、18:00
花蓮縣政府府原住民行政處提醒，今年新增「自行車停放區」，鼓勵旅客以環保方式抵達音樂節，並建議多利用大眾運輸以減少道路壅塞。另光復路段受先前洪災影響仍在修復中，是否能在 11 月 28 日活動首日全面開通仍有不確定性，請民眾留意最新道路資訊並預留行程彈性。如自行開車，請注意行車安全並依循現場指引。
【活動資訊】
日期｜ 114/11/28（五）～ 11/30（日）
時間｜ 14:00－21:00
地點｜ 花蓮縣玉里鎮馬太林文化園區
官方FB｜ 花蓮 Fali Fali 音樂節FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61563819716168
其他人也在看
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰EBC東森新聞 ・ 1 天前
中國客不來日本也不慌 北海道店家：台灣人很多
日本北海道三天連假迎來大量旅客，即便中國政府日前呼籲民眾「暫緩赴日旅遊」已滿 10 天，但熱門景點依然擠滿人潮，函館朝市商家更直言，「幾乎沒有受到影響」，更說明顯感受到台灣旅客增加。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
虎航優惠快衝！今全航線799元起飛「日韓澳門」 華航黑五全面8折
年底航空業促銷，台灣虎航今天（11/26）上午10時祭出全航線單程未稅799元起限時開搶，澳門、韓國、日本、越南、泰國均有優惠；中華航空官網則是提供黑五限時優惠，全面8折起，有意出國的民眾可下手搶便宜。太報 ・ 7 小時前
國旅住宿"假日價翻倍漲" 卓揆:明年起平日.生日旅遊補助
生活中心／綜合報導國旅住宿費用高，讓國人常常詬病，國民黨立委邱若華今天（25日）質詢時，砲轟，政府目前的補助讓國人看得到吃不到，外國觀光客沒來台灣，國旅連帶被影響。行政院長卓榮泰說，明年3月開始，平日、生日住宿都會有補助，交通部長陳世凱也說，鼓勵國人使用特休，平日休假玩國旅。民視 ・ 23 小時前
明年3月起平日住宿也補助 交通部：鼓勵國人多休假
不少民眾認為國內住宿花費高，也因此減低國旅意願。有立委質疑，現行補助對國旅助益有限，交通部表示，明（2026）年3月開始，平日住宿都會有相關補助，鼓勵國人在平日休假。而民眾雖然表示樂見，但也認為還是要從景點及交通等基本面項改善，國旅意願才會提高。公視新聞網 ・ 23 小時前
慘！我只是搭個渡輪旅遊...行李全變海上漂再見了 不滿僅獲賠5萬
一名澳洲旅客札佩瑞里（Alice Zamparelli），本月23日從泰國龜島搭渡輪，欲前往蘇梅島，但上傳沒多久，發現一大堆的行李在海上漂，而且幾乎都撈不回來，包括札佩瑞里的行李也找不回來。最後札佩瑞里獲賠5萬泰銖（約新台幣48660元），但她表示這遠比她的行李價值低很多，而且這還是她「努力爭取來的數字」。鏡報 ・ 1 小時前
北京再出手！中國飛日本航班砍到2026年3月
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引起中國強烈不滿，呼籲中國民眾避免前往日本旅遊，中國航空公司也大減日本航班。原本有消息稱中國航空公司減班情...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
不去日本改去韓國 爆濟州島登山步道驚見中國遊客「大便攻擊」韓網怒批
近期中國和日本關係緊張，中方大幅減少航班與旅遊團，傳出中國遊客傾向轉往韓國旅遊。不過韓國這幾個月來也爆發反中示威抗議，當地對於大量中國遊客造成的觀光公害也頗感困擾，據傳有網友就在濟州島漢拏山的登山步道，目擊疑似中國遊客帶小孩，直接在路邊公然排泄，讓韓國網友直呼震驚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
解鎖墾丁最新海景飯店！「風華渡假酒店－墾丁館」獨家首賣限時55折開搶
嘉楠集團旗下旅宿品牌「風華渡假酒店」全新據點插旗屏東墾丁，此為集團的第4間飯店，座落於恆春半島山海交會的靜謐位置，擁有得天獨厚的優越景觀視野，為國旅渡假的全新選擇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴清德籲赴日觀光 卓榮泰曝國旅明年3月起多項優惠
國策顧問透露總統賴清德指示組團赴日本旅遊，引發國旅業者不滿，行政院長卓榮泰說，總統的原意是要出國的國人多多到日本，但在國內旅遊則可幫助國內觀光，通部觀光署已研擬在明年要提升觀光旅遊，預計2026年3月就會上路。中時新聞網 ・ 1 天前
史上首次！新港媽祖登阿里山迎曙光 飯店推住房專案吸客與神同行
歲末時節的阿里山除了迎曙光外，老字號的阿里山賓館響應「阿里山神旅行抵嘉」宗教活動，新推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」住房專案，旅客於12月18日至20日入住4人房型一泊二食專案，每人4980元起，三天兩夜連住兩晚享88折，「阿里山神旅「」堪稱2025歲末祈福小火車之旅最大亮點。中時新聞網 ・ 21 小時前
新北市蒜香藤3景點 紫色花瀑秘境、最佳賞花期、交通資訊一次看！
準備迎接這波「紫色震撼」了嗎？時序入秋，全台各地正上演一場如爆炸般盛開的紫色花潮，主角正是唯美壯觀的蒜香藤！新北市景觀處特別精選三大私房賞花秘境，包括泰山區楓樹河濱公園、鶯歌區永吉公園，以及三重區二二八和平公園。這三個地方的蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，把握稍縱即逝的最佳賞花期7至10天，漫步在夢幻的花瀑廊道下，感受這場浪漫紫爆的視覺饗宴！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
嘉義新港奉天宮媽祖12/19神遊阿里山 阿里山賓館推優惠
嘉義縣新港奉天宮媽祖將與澎湖、金門、媽祖等地神明，在12月19日搭乘阿里山林業鐵路觀光列車「栩悅號」前往阿里山，12月20日與來自嘉義縣20多尊神明在阿里山祝山觀日平台登高祈福。位於阿里山森林遊樂區的阿里山賓館，推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」優惠，邀請旅客住宿，就近到祝山觀日平台與神明一起迎阿里山自由時報 ・ 1 天前
怕爆！日媒訪中國遊客一提「習近平」秒閉嘴落跑
怕爆！日媒訪中國遊客一提「習近平」秒閉嘴落跑EBC東森新聞 ・ 23 小時前
西拉雅20週年慶 關子嶺一日遊套票 限量20元
記者盧萍珊∕官田報導 西拉雅國家風景區管理處慶祝成立二十週年，十一月二…中華日報 ・ 1 天前
后里泰安鐵道文化園區周邊景觀設施改善 新風貌曝光
為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區旅遊環境品質及體驗感，台中市政府推動舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，爭取中央補助投入近3,000萬元經費，全面升級園區休憩設施。觀旅局表示，歷經數月大改造，這次中廣新聞網 ・ 1 天前
走進臺中特色步道森呼吸
記者李佩玲／專題報導 臺中市擁有多條特色登山健行步道，如兼具自然保育與文學意象的「大坑5－1號步道」、以蜿蜒階梯與遼闊視野聞名的「萬里長城登山步道」、可一邊散青年日報 ・ 18 小時前
航空三雄拓北美／4個月急開3條新航線 航空三雄搶攻北美市場
北美航空市場再掀戰火！繼長榮航空今年10月開航美國達拉斯後，華航與星宇航空也相繼宣布插旗北美新航點－鳳凰城。三大航空業者直言，台商東進設廠浪潮，加上疫後尚未恢復的東南亞直飛美國航線，所帶來的轉機商機，都是開發北美內陸新航點的關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前