花蓮 YouBike 公共自行車光復鄉啟用 協助災後通勤重建

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】花蓮縣政府今（26）日宣布，花蓮縣第一階段 YouBike 公共自行車系統正式於光復鄉上路。縣府特別感謝微笑單車股份有限公司（以下簡稱 YouBike 公司）提出公益方案，率先於光復鄉建置 10 處站點、投入 150 輛車，並於 115 年 2 月底前提供前 30 分鐘免費服務，協助堰塞湖潰壩災後居民在就學、工作及日常通勤上能有更多元的交通選擇。

花蓮縣長徐榛蔚表示，災後許多居民交通工具受損，短程接駁需求急增，縣府除已規劃巡迴巴士外，此次更感謝 YouBike 公司以企業社會責任（CSR）精神主動投入，全額負擔系統建置與車輛成本，展現公私協力的重建力量，為鄉親提供便利的「最後一哩路」交通服務。

觀光處長余明勲指出，YouBike 公司此次捐設 10 處站點，優先設於光復鄉市區，目前 9 處已完工，包括：台鐵光復站、中正光華街口、光復商工、中山路停車場、光復鄉立圖書館、大同活動中心、太巴塱部落之心、大馬太鞍活動中心、光復鄉民代表會，另 1 處亦在規劃中。

余處長進一步說明，光復地區交通已由「救災運輸」逐步轉為「生活通勤」，引入 24 小時公共自行車系統，有助提升地方韌性。從站點選址、動線設計到安全宣導，縣府與 YouBike 全程審慎規劃，讓民眾可在車站、公所、學校與部落間便捷往返，使公益捐設真正「騎進」鄉親的日常生活，落實「讓重建看得見，也騎得到」的理念。

YouBike 公司協理蘇聖雄表示，YouBike 致力提供 24 小時、可甲地租車乙地還車的公共自行車服務，協助城市改善第一哩與最後一哩接駁、減少私人運具依賴並推動低碳交通。得知花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害後，公司內部立即研議協助方式，最終決議以專業所長提出公益捐設方案，支持災後交通及生活機能恢復。

縣府說明，本次採用現行 YouBike 2.0 規格，會員全台通用，可使用電子票證、手機 App 或掃碼租借，站點與車輛資訊亦可於 YouBike App 查詢，與其他縣市使用方式一致，外地志工、救災人員與遊客也能輕鬆使用。

為協助在地「新手用戶」上手，YouBike 也於「花蓮縣政府災區復原重建中心」（中正路一段 127 號）提供客服駐點服務，民眾亦可洽詢「YouBike 東台灣粉絲團」。

在費率部分，公益期間由 YouBike 公司吸收維運及保養成本，提供前 30 分鐘免費，前 4 小時每 30 分鐘 12 元，4 小時後採累進費率。縣府負責用地協調、行政審查等跨單位整合，雙方以公私協力模式共同推動。未來若成效良好，縣府將研議向鄰近鄉鎮擴大設站，並結合觀光、文化與在地產業，帶動觀光與地方經濟發展。

縣府最後強調，將持續以開放態度歡迎企業以創新方式參與災後重建，讓花蓮在更安全、更永續的基礎上重新啟程。也提醒鄉親、志工與遊客多加利用公共自行車，作為短程移動的友善、低碳選擇。