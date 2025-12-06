花蓮0403地震租金補貼延長2年 0923洪災罹難者慰問金增至230萬

花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會4日舉行會議，由縣府與外部專家共10人出席，並有災民住戶代表列席。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會4日召開第二次會議，由縣府與外部專家共10位委員出席，並有9位災民住戶代表列席，決議0403受災戶租金補貼延長2年；0923堰塞湖洪災罹難及失聯者家屬慰問金從80萬提高至230萬元。

花蓮縣政府表示，考量0403震災多處建物修繕與重建期程較長，委員會同意將租金補貼延長2年（限原已核定且具實際租賃事實、尚未完成修繕或重建的住戶），另有關部分樓地板面積較大的3處集合式住宅大樓，也調升公寓大廈共用部分的修繕補助上限至每棟450萬元。

縣府說，0403震災重建部分，考量統帥大樓等5處採都市更新方案重建的集合住宅，在自辦都更前期（權利變換計畫核定前）因需委託專業團隊、估價師及建築師辦理相關作業及程序，籌措龐大費用相當困難，因此同意提供無息借款，以協助住戶順利啟動重建，並參照「花蓮縣都市更新權利變換計畫提列共同負擔項目及金額基準」推估提供借款的經費上限。

另外，委員會通過將0923事件罹難及失蹤者家屬慰問金標準，從80萬元提高至230萬元，並納入救災感染敗血症病逝的林姓挖土機負責人，肯定其在救災中的付出與犧牲。

縣府也說明，善款餘額部分，截至12月2日止，扣除匡列擬提報計畫所需費用後，重大災害民間賑災捐款專戶餘額約1億4938萬餘元。議程提案及會議紀錄依規定於縣府0403震災資訊專區－花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理委員會網頁公告。

