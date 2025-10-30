花蓮0403強震中繼宅將完工 拚12月底前入住

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮0403強震，災後一年多，受災戶終於快能住進中繼屋了！目前已經進入收尾階段，預計下個月開放看屋，十二月底前就能入住！至於馬太鞍溪堰塞湖洪災，受損嚴重的光復地區，受災戶密切關注，中繼屋的進度，目前國土署規劃，和台糖宿舍整修一起施工，同時在台糖土地，興建三十戶組合屋，預計十二月底之前就能完成，讓受災戶能儘快入住！

走進屋內映入眼簾的是，木紋地板空間寬敞，一字型流理檯和櫥櫃，收納廚具碗筷很方便，浴室拉簾隔乾濕分離。國際人道組織捐建中繼屋，給0403大地震受災戶，地點在美崙屬文教區，環境清幽外綠樹林立，住戶多是軍公教人員，或是在醫院的上班族，至於宗教團體援建的則在市區信義國小旁。

天王星大樓倒塌原址，目前還在做地質評估，要等到順利都更重建，大約還要再四到五年，當地房仲古家銘說：「(美崙中繼屋)路上都種了綠色，所以環境是很愜意的，俗稱花蓮小天母，住在那區的話，行情還不錯。」兩處中繼屋附近租房，行情都要超過一萬元，受災戶都能免費入住，簽約先以兩年為原則，承諾能住到住家完工。

花蓮縣建設處處長鄧子榆說：「永久式它是正式申請有後來取得使用執照的，它的中繼任務結束之後，我們會轉為作為社會住宅。」縣府表示最快十一月底，就能開放民眾看屋抽籤，預計十二月底就能入住。

至於馬太鞍堰塞湖溢流，光復重災區災民很關心，中繼屋的進度到底如何，國土署規劃台糖的宿舍，整修施工的同時土地上，也同步蓋三十間組合屋，預計十二月底完工，雖然不會像地震受災戶，隔一年多才能住中繼屋，但家園恢復還需要時間，災民希望政府持續投入資源，讓他們能安身立命，早日恢復昔日生活。

