花蓮0403強震天王星大樓倒塌釀1死！建商過失致死起訴 建築師遭通緝

花蓮0403地震天王星大樓倒塌，花蓮地檢署今日偵結，起訴陳姓營建商。 圖：花蓮地檢署提供

[Newtalk新聞] 花蓮0403強震造成17人死亡上百人無家可歸，其中天王星大樓倒塌造成康姓女老師被壓死，花蓮地檢署歷經1年多調查於今日偵結，認定天王星大樓從結構計算、設計到實際施工皆存在重大且明顯的缺失，依過失致死罪嫌起訴陳姓營建商，另涉案曹姓建築師未到案遭通緝。

花蓮地檢署指出，陳姓營建商、謝姓建商（已死亡，另為不起訴處分）在1984年興建天王星大樓，建商委由曹雲生建築師簽證擔任天王星大樓建案之設計人、監造人，並委由陳姓土木技師（已死亡，另為不起訴處分）進行結構計算，並出具結構計算書，再由曹雲生在該結構計算書上簽證。

檢方發現結構計算書出現多項離譜錯誤，包括靜載重低估34.2％（達1189噸），水平地震橫力亦少算28.4％（達127噸），計算書中所採的一樓高度（3.6m）與建築圖說（4.5m）也不符，直接導致一樓樑、柱配筋不足，導致去年4月3日強震，整棟大樓震斜。

起訴指出，除了設計計算錯誤，陳姓建商身為公司負責人，應知營造屬專業工程本應注意監督員工及包商依照核定圖說施工，並到場勘驗查核，但卻疏未注意，造成被害人死亡及數以百計住戶無家可歸，且於犯後矢口否認犯行，將責任推諉早已死亡之謝姓建商、陳姓土木技師等人，未見悔意，請對被告從重量刑，以示懲儆。

