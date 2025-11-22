花蓮0403強震後已拖一年半！ 馥邑京華危樓要拆了
0403強震迄今已超過一年半，位在市區、緊鄰加油的「馥邑京華大樓」6棟建物，被判定震損危樓，不過卻遲遲未拆，縣議會正在進行定期大會，已有多位議員持續表達關切。縣府今天明確說，明年過完年後動工，拆除工程由中央負責，因拆除預計6個月，會產生噪音、環境與交通等問題，縣府近期將辦說明會，與居民溝通。
馥邑京華大樓6棟建物已確定將拆除，但是居民與民代關切，仍未見拆除動作。根據內政部說法，花蓮縣政府因人力、專業能力與經費不足等原因，請求國土署專案協助，國土署今年1月已同意協助代辦拆除工作。
馥邑京華大樓位於花蓮市中和街，為6棟150戶的集合式住宅，0403震後嚴重受損，2樓以下鋼筋變形，有傾斜、下沉的危險，拆除方式與進度引起民眾關切。
縣府建設處長鄧子榆表示，經與中央地方多次協調，敲定由國土署北區都市基礎工程分署辦理拆除施工，縣府負責交通動線、土方暫置及周邊居民的撤離安置等工作，工程經費1.19億元。
鄧子榆表示，馥邑京華大樓緊鄰周邊住戶，拆除工程相當複雜，也會產生噪音、大量粉塵等，縣府將對有損鄰可能的住戶進行人員臨時安置，並對住宅做必要防護，確保拆除作業順利完成。
他說，施工期間會有交通管制，必須在不影響施工下，盡量減少對交通的影響，待國土署確認規畫，縣府希望下個月辦理說明會，就施工方式、周邊交通動線等跟民眾說明清楚。
鄧子榆說，經各種考量，將等過完年後開工，至於拆除時間，原本評估24小時施工不間斷，但恐影響周邊民眾作息，也正在評估一天拆8個小時或12個小時，但會等與居民溝通協調後再確定，不過目標是估6個月拆完。拆除期間實施交通管制，也請駕駛人配合。
