花蓮0403強震組合屋中繼宅 配有家具及家電 (圖)

花蓮縣政府為協助0403地震受災戶有安身立之住所，早日重拾生活，八日上午在美崙林園公園旁舉行「0403震災中繼屋落成典禮暨傢俱家電捐贈儀式」（見圖）。縣長徐榛蔚在代理秘書長饒忠、建設處長鄧子榆、社會處長陳加富陪同下與立委傅崐萁、紅十字會總會長潘維大、縣議員韓林梅、林正福、林源富、林品仰、笛布斯.顗賚及市代會副主席黃達祥等貴賓一同出席見證，徐縣長感謝中華民國紅十字會除慷慨捐助2800萬元建屋經費外還加碼家具家電，讓受災戶搬入新居時，感受到有溫度的重建。縣長徐榛蔚表示，上天給花蓮的考驗讓大家更加的團結，來自於全國各地以及世界的關愛，人和人之間的真誠與互相珍惜，讓花蓮在災難中越加茁壯，也讓大家看到花蓮的韌性，這些中繼屋不僅是一座座房舍，更是災後重建的希望基地。非常感謝紅十字會長 ...

台灣新生報 ・ 9 小時前