花蓮0403強震組合屋中繼宅 配有家具及家電 (圖)

50號提案通過 衝擊杭廷頓灘政治版圖
NBC 4電視台報導，眾所矚目第50號提案（Prop. 50）獲選民通過，對南加州政治立場相對較為保守的橙縣漢庭頓灘市（...世界日報World Journal ・ 12 小時前
0403震災中繼屋啟用 花縣府攜手紅十字會打造安心新家園
花蓮縣政府為協助0403地震受災戶有安身立之住所，早日重拾生活，八日上午在美崙林園公園旁舉行「0403震災中繼屋落成典禮暨傢俱家電捐贈儀式」（見圖）。縣長徐榛蔚在代理秘書長饒忠、建設處長鄧子榆、社會處長陳加富陪同下與立委傅崐萁、紅十字會總會長潘維大、縣議員韓林梅、林正福、林源富、林品仰、笛布斯.顗賚及市代會副主席黃達祥等貴賓一同出席見證，徐縣長感謝中華民國紅十字會除慷慨捐助2800萬元建屋經費外還加碼家具家電，讓受災戶搬入新居時，感受到有溫度的重建。縣長徐榛蔚表示，上天給花蓮的考驗讓大家更加的團結，來自於全國各地以及世界的關愛，人和人之間的真誠與互相珍惜，讓花蓮在災難中越加茁壯，也讓大家看到花蓮的韌性，這些中繼屋不僅是一座座房舍，更是災後重建的希望基地。非常感謝紅十字會長 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
陸雙碳白皮書 遏高耗能 促綠色升級
大陸國務院新聞辦公室8日發表「碳達峰碳中和的中國行動」白皮書顯示，大陸堅決遏制高耗能、高排放、低水準項目盲目推動，持續更新重點行業環境、能效、水效和碳排放等約束性標準，持續依法依規淘汰落後產能，推動重點行業綠色低碳升級。中時財經即時 ・ 15 小時前
立冬不代表沒蚊子！台南第3例本土登革熱須至11/24才解危
雖然立冬已到，但氣溫依然溫和，仍是斑蚊活躍的好時機！除了冬令進補，別忘了「防蚊也要補一補」。南市第3例登革熱本土病例預計需至11月24日才能解除傳播風險，城市防疫正拚「度過風險期」。根據疾管署監測資料，截至11月7日止，全國登革熱本土病例共27例（新增新北市、高雄市各1例），境外移入病例221例（新自由時報 ・ 15 小時前
民間消費走疲 主計總處：普發一萬等2因素可激勵內需
（中央社記者潘姿羽台北8日電）國內外主要預測機構紛紛上修台灣今年經濟成長率，認為有機會「坐5望6」，但對民間消費動能看法偏向保守。主計總處官員指出，隨著普發現金一萬上路，應可發揮刺激內需的效果，加上台股居高，都有助於拉抬第4季民間消費表現。中央社 ・ 14 小時前
資本市場服務團攜手富邦證券 助力企業成功邁向資本市場
櫃買中心、臺灣證券交易所共同成立「資本市場服務團」，推動臺灣資本市場發展與升級，並以建構「亞洲資產管理中心」為目標。服務團日前攜手富邦證券舉辦「114年度推動優質企業邁入資本市場座談會」，提供不同規模企業一站式資本市場服務，協助企業快速掌握資本市場多元助益。櫃買中心上櫃審查部曾文正經理致詞時表示，櫃買中心係具備股債雙引擎發展的交易所，在股票市場部分，涵蓋專為微型企業設計的創櫃板、作為主板預備市場的興櫃，以及主板上櫃三大板塊的多層次資本市場，能滿足不同發展階段與營運規模的中小微企業多元籌資需求，不僅如此，股票的成交值週轉率常年在世界交易所聯合會(WFE)70多個會員交易所中位居前三名，掛牌公司的平均本益比約34，均表現相當亮眼；在債券市場部分，債券月成交值在WFE的排名亦是 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
台7線宜蘭英士段落石砸車 所幸無人傷亡 (圖)
省道台7線90.7公里處（宜蘭縣大同鄉英士路段）8日疑因日前連日降雨，發生上邊坡土石鬆動，零星落石掉落路面，砸中1輛路過轎車，造成車身右側與後擋風玻璃受損，所幸無人傷亡；現場交通一度受阻，經清理後已恢復通行。中央社 ・ 11 小時前
永靖鄉農會舉辦「幸福蔬果 花現永靖」農產品推廣行銷活動
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為行銷在地農特產品，發揚地方特色，永靖鄉農會今(8)日上午舉辦「幸福蔬果互傳媒 ・ 11 小時前
蕭美琴進歐洲議會演講 前駐歐盟大使：對台重要突破｜#鏡新聞
副總統蕭美琴，在歐洲議會公開發表演說，她也是我國的現任副總統，首次在外國議會演講，這趟行程保密到家，連各國議員都不知道。我國駐歐盟前大使李淳認為，從任何標準來看，對台灣都是重要突破。可見歐洲對台支持力道增加，加上事前沒有洩漏任何風聲，彼此建立互信，可以成為未來交流的基礎。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 13 小時前
花蓮強震中繼組合屋落成 預計12月開放入住
（中央社記者張祈花蓮縣8日電）0403強震災後逾1年，花蓮縣府規劃2種中繼宅，提供重建階段居住，由紅十字會捐贈的組合屋今天落成，也加碼家具跟家電，讓災民輕鬆入住，將開放災民選屋，預計12月入住。中央社 ・ 13 小時前
守護交通安全公益行 嘉義西區後備軍人輔導幹部擦亮45里反光鏡
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義後備指揮部西區輔導中心每年舉辦多場公益活動，今天上午號召二十幾名幹部，巡查嘉台灣好報 ・ 12 小時前
國3龍井段驚悚車禍！3車連環撞零件噴滿地釀2傷 小貨車撞成廢鐵
國道3號龍井段今（8日）清晨發生3車連環撞，1輛小貨車疑未注意車前狀況，先碰撞因故障停在外側車道的1輛轎車，再遭另輛轎車追撞，現場汽車零件噴滿地，小貨車瞬間成廢鐵，令人怵目驚心，而這起事故也造成2名駕駛受傷，所幸經送醫治療沒有生命危險，詳細肇事原因仍待調查釐清自由時報 ・ 14 小時前
影／Lulu結婚登記爸媽感動當場落淚 陳漢典竟緊張到連戶籍地都忘
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu與陳漢典於10月前往戶政事務所登記結婚，兩人正式成為夫妻。昨（7）日，Lulu也在YouTube頻道公開一支12分鐘影片，紀錄...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
不是五十肩！她「手抬不高、梳頭困難」復健無用 竟旋轉袖肌腱斷裂
「最近連梳頭、穿衣服都舉不起手，還以為只是五十肩，結果檢查才知道是旋轉袖肌腱破裂。」一位60多歲的小林女士（化名）就診時這樣描述。醫師表示，有民眾誤以為肩膀疼痛或手抬不高只是退化或僵硬，自行在網路搜尋肩膀的復健運動，認真自己復健，但久久無法痊癒。但實際上，旋轉袖肌腱斷裂是常見卻容易忽略的問題。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
戴資穎宣布高掛球拍 羽壇好友依瑟儂發文道別
台灣羽球一姐戴資穎，7日在臉書上宣布正式退役，消息一出，長年與她對戰的好友們紛紛獻上祝福，泰國名將依瑟儂發文致敬，小戴的技巧與球風實在令人驚艷，祝福小戴未來一帆風順。戴資穎15歲開始征戰國際羽壇，不僅台視新聞網 ・ 14 小時前
台南女約男網友見面吵架負氣跳河 他「怕身分曝光」只敢打110報案還偷溜
令人意外的是，報案人並非民眾，而是台南市消防局一名新進隊員。據了解，該名消防員擔心身分曝光，未撥打119而改撥110報案。勤務中心建檔報案電話時，才發現報案人竟是自己單位的同仁，而該名隊員在救援行動展開後悄然離開現場。警方指出，接獲報案後立即派遣公園、復興分隊...CTWANT ・ 12 小時前
彰化肉圓重磅回歸 阿璋買十送二、北斗肉圓生備貨增2成
美味肉圓回歸！受豬隻禁宰令影響，彰化聞名的美食肉圓在沒溫體豬肉供應下，只能被迫休息，隨著禁宰令解除，肉圓業者喜迎回歸，阿璋肉圓為此推出今日限定外帶買十送二優惠回饋消費者，北斗肉圓生也提高備貨量2成，因應可能增加的購買人潮。中時新聞網 ・ 12 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 7 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前