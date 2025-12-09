花蓮0403強震"天王星大樓倒塌" 營造商依"過失致死"起訴

地方中心／綜合報導

去年0403大地震，花蓮天王星大樓倒榻，造成一死。檢方發現，建物偷工減料、導致抗震力不足，是造成大樓倒塌的主因。因此依過失致死罪，起訴營造商，並請求從重量刑。另外曹姓建築師移居國外多年，已經發布通緝，驚人的是，7年前0206地震中，倒榻的吾居吾宿大樓，建築師竟是同一人。

花蓮天王星大樓倒榻，造成康性女老師不幸被壓死，陳姓營造商，卻矢口否認，還把責任推給其他人，毫無悔意，被依過失致死罪起訴，檢方也請求從重量刑。花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬：「陳姓營造商他怠忽這個公司的一個管理，也沒有確實的監督，他的所屬員工包商施工，進而造成康姓女子死亡，以及數以百計的住戶無家可歸，且於犯後矢口否認犯行，因此檢察官敬請法院從重量刑。」

花蓮天王星大樓在去年０４０３地震中倒榻（圖／民視新聞）

檢方發現，天王星大樓設計有問題，淨載重被低估34.2%，水平地震橫力也少算，加上一樓高度，跟建築圖說不一樣，少算了90公分，導致一樓樑柱配筋不夠，鋼筋強度只剩70%。聲源住戶：「如果說這個是因為，他們當初設計不良，然後造成說不耐震，那我覺得應該是要求償。」花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬：「曹姓建築師負責設計建造，沒有注意到結構計算書，有剛剛的缺失，直接在結構計算書上面簽證，因而發生這個，兩端的這個綁筋的間距偏大，以及主筋搭接的長度不足。」

去年０４０３地震、２０１８年０２０６地震，遭震垮大樓的建築師，竟是同一人！（圖／民視新聞）除了起訴營造商，謝姓建商、陳姓土木技師，已經死亡，曹姓建築師，移居國外多年，檢方也發布通緝。驚人的是，7年前0206大地震，震垮的吾居吾宿大樓，建築師也是同一人，疑似偷工減料，耐震能力，只有當年規範的三分之一，頂樓又加蓋3層樓，不過，已經超過10年追訴期，檢方也只能給予不起訴處分。

