花蓮0403、0206地震2棟大樓倒塌 建築師竟是同一人！

去年「0403強震」導致花蓮市天王星大樓倒塌，為救愛貓的康姓女教師不幸罹難。經花蓮檢調調查發現，建物結構疑似存在重大瑕疵，今（9）日偵查終結，依過失致死罪起訴陳姓營建商；建案設計人曹姓男子則因已移民，目前遭通緝。令人訝異的是，七年前在2月6日地震中倒塌的「吾居吾宿」大樓，也是曹男擔任建築師設計的作品。

回顧2018年2月6日花蓮地震，「吾居吾宿」集合住宅大樓雖未造成人員傷亡，但頂樓違建問題引發住戶質疑。檢調調查發現，花蓮地檢署調查後發現，曹姓建築師、林姓土木技師在1994年設計時，耐震能力遠低於當年的設計規範，僅有規範的3分之1，原結構計算書嚴重低估建築物自重約24.06%，一樓柱子有7處斷面尺寸太小，鋼筋、混凝土強度不足，有偷工減料問題。

而謝姓承造人施工現場無專業人員帶領施工，也未按圖施工，更將4200kgf/cm鋼筋，用成2800kgf/cm鋼筋，且鋼筋品質不佳，造成鋼筋強度降低3分之1，且鋼筋、繫筋數量均不足，柱底梁端混凝土及鋼筋施工品質不佳，造成鋼筋鏽蝕，曹姓建築師也未監造大樓施工過程，施作現場也沒有建築師可查核建築材料規格及品質。

然而，由於「吾居吾宿」大樓在1996年完工，2月6日地震發生於2018年，檢方認為謝男、曹男等人雖涉及違背建築技術規範罪嫌，但已超過十年追訴權期限；再加上林男已過世，因此三人未被起訴。

