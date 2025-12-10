花蓮0403、0206強震2大樓倒塌…建築師竟是同1人「已逃國外遭通緝」

社會中心／花蓮報導

花蓮「吾居吾宿」大樓2018年2月6日因地震倒塌。（圖／資料照）

花蓮去年4月3日上午發生規模7.2強震，「天王星大樓」因此傾斜坍塌，導致一名康姓女教師不幸罹難；花蓮檢調追查後，發現該樓結構疑有重大瑕疵，有設計不良之嫌，昨依過失致死罪嫌起訴營造公司的陳姓負責人，負責設計的曹姓建築師則因移民國外多年遭通緝。令人震驚的是，2018年因花蓮地震倒塌的「吾居吾宿」大樓，竟也是由曹男擔任建築師的。

花蓮於2018年2月6日深夜生7級強震，造成4處建築倒塌，其中包括集合住宅大樓「吾居吾宿」，雖無造成傷亡，但事發後住戶們氣憤指出，「吾居吾宿」原本只有6層樓，卻被建商偷偷蓋至9層樓，頭重腳輕的結果就是不耐震。同時透露，雖曾多次向花蓮縣政府檢舉違建卻根本沒有用，當時申訴時，縣府人員竟然還回應：「你們等樓塌的時候國家會賠償你們。」不料之後真被震塌。

檢調後續也為此展開調查，發現林姓土木技師、曹姓建築師1994年製作大樓結構計算書及設計時，違背當年建築成規，僅為當年規範的3分之1，致建物耐震能力極度不足，且原結構計算書嚴重低估建築物自重約24.06%，一樓柱子有7處斷面尺寸太小，鋼筋、混凝土強度不足。

此外，謝姓承造人在施工期間，現場除無專業人員帶領，也未按圖施工，更誤將4200kgf/cm鋼筋，錯用成2800kgf/cm鋼筋，另鋼筋品質不佳，造成鋼筋強度降低3分之1，且鋼筋、繫筋數量均不足，且柱底梁端混凝土及鋼筋施工品質不佳，造成鋼筋鏽蝕，加上曹姓建築師並未到場監造，施工現場也沒有建築師可查核建築材料規格及品質，導致工程施作的材料及發生嚴重錯誤時，未能及時發現。

不過，由於「吾居吾宿」大樓是在1996年完成建造，2月6日地震則是發生於2018年，檢方雖認為謝男、曹男等人涉犯建築技術規範罪嫌等罪嫌，但因為已超過10年追訴時效，加上林男在案發後已過世，調查後檢方均給予3人不起訴處分。

沒想到，花蓮「天王星大樓」去年4月3日因7.2強震倒塌，甚至造成一死；檢方調查發現，曹男竟也是「天王星大樓」建案的設計人和監造人，且該樓也被查出疑有偷工減料之嫌，陳姓營建商因此遭到起訴，曹男則因早移民國外，被發布通緝。

