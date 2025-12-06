花蓮06:48規模4.4地震！ 9縣市有感
最新消息，中央氣象署指出，今（7日）清晨6點48分，在花蓮縣政府南南西方 60.6 公里 ，於花蓮縣近海發生芮氏規模4.4的地震，深度29.7公里，台東縣、嘉義縣、高雄市、雲林縣、台中市、嘉義市、彰化縣都有感，目前沒有傷亡狀況傳出，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。
此次地震相關資訊。（圖／中央氣象署）
