花蓮14億捐款改買股票？網傳不給災民補助 賑災基金會「投資評估」紀錄曝光

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰決導致重大傷亡，同時也重創光復鄉，為協助災後復原，衛福部轄下的賑災基金會於9月25日啟動為期1個月的專案募款，最初5億元的目標金額短短5天就達標，足見台灣人的愛心，直至24日關帳，最終共募得驚人近14億元（13.9億），捐款筆數超過31萬筆；期間，立委葉元之曾在質詢時針對「花蓮捐款竟被建議拿去投資」提出質疑，而後網路流傳「花蓮善款不給災民」的影片及訊息，內容聲稱捐款被賑災基金會拿去投資，而不是用於災民各項補助。對此，台灣事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告。

調查報告顯示，經查網傳訊息源於TikTok用戶「jingjinggau」在10月24日發布的短片，當中使用的質詢片段源於TikTok帳號「twgo817」10月23日發布的影片，內容為葉元之質詢衛福部長石崇良；而葉元之則早在10月20日就於個人YouTube頻道中發布同一段質詢影片。MyGoPen檢視立法院議事轉播 IVOD，確認質詢片段出自10月8日的「第11屆第4會期社會福利及衛生環境委會第2次全體委員會議」，葉元之質詢時提到，賑災基金會會議紀錄中層紀載「建議基金會可參考投資各項投資管道，增加基金會財務來源」，討論結果竟是「原則可行」，要等衛福部回覆。

葉元之質疑，投資有賺有賠，拿捐款投資賠錢怎麼辦？石崇良答詢時明確表示衛福部已回覆「不可行」，部分專家認為捐款可做投資用途，是賑災基金會為「財團法人」，認為有盈餘基金會就能自營，但實際上​賑災基金會實際上是「公設財團法人」，因此營利並非目的，目前不會有投資計畫。MyGoPen提到，在10月1日的查核報告中曾說明，賑災基金會屬於政府捐助之財團法人，性質類似經濟部轄下的工業技術研究院及中華民國對外貿易發展協會、司法院轄下法律扶助基金會等，並非非民間捐助的財團法人；另外，賑災基金會無論是捐款或是補助，皆需要編列清冊並公布在網上，預算書、決算書及財務使用狀況等，也都需要通過會計師事務所或是監管單位的審核。

至於「捐款可參考是否用於投資」的來源，MyGoPen指出，經檢視賑災基金會開會紀錄，當中對捐款投資有過幾次討論，第12屆第1次董事會會議紀錄第21頁，杜國正董事建議可以投資公股行庫殖利率前幾名的銀行股票，實質收益可能高於定期存款，當時決議「下次董事會提出投資計畫後，報請主管機關核備後執行」；第3次董事會會議紀錄第 16頁，則提到基金會委請台灣土地銀行長春分行團隊擬具相關「投資計畫」，決議「本案原則上可行，請先完備相關程序，審視投資管理辦法，提供數家投資計畫供參，提報下次董事會」等。調查報告總結，賑災基金會卻有董事提議投資公股銀行股票或金融債券，但也有董事表示民眾會無法接受，此外石崇良最終回覆不可行，網傳訊息易造成誤解。

