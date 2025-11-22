花蓮19歲機車少年剎車摔車遭BMW壓車下 20天後仍不幸身亡

19歲機車騎士追撞BMW後不治零件散落現場駭人。（圖 ／翻攝畫面）

花蓮吉安鄉10月31日凌晨發生一起嚴重車禍，1名19歲莊姓男子騎乘普通重型機車，與前方55歲吳姓男子駕駛BMW小客車行駛於自立路二段時，意外釀成悲劇，據警方調查，當晚12時50分，吳男駕車由南向北行駛至自立路二段與北昌一街15巷口時，因左轉往西方向，不慎與後方莊姓騎士發生碰撞，莊男在緊急剎車後不慎摔車，滑入小客車底下，造成嚴重撞擊。

事故發生後，莊姓騎士全身多處擦挫傷，頭部與身體均受到衝擊，現場機車車頭幾乎全毀，零件散落一地，場面驚悚，警消人員緊急將莊男送醫急救，並轉往加護病房觀察，經過20天搶救後，仍傳出令人痛心的消息：莊男於11月19日下午16時許因傷重不治身亡，讓家屬與社區陷入深深悲痛之中。

廣告 廣告

這起車禍也引起當地民眾對道路安全的高度關注。事故路口為車流頻繁的轉彎路段，加上夜間能見度低，駕駛人與騎士都須特別注意行車安，全警方提醒，無論汽機車行駛，遇轉彎、變換車道或距離不足時，應保持安全車距並減速慢行，以免發生悲劇。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

日本傳遊客變少、住宿降價「一票人取消重訂」 林氏璧曝真實狀況

2張「7-8月千萬發票」沒人領！ 中獎地點一次看

垃圾堆裡撿肉再炸！菲律賓窮人靠「二手炸雞」活命 網紅實地拍攝成雙面刃