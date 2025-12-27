花蓮193縣道北段拓寬工程延宕 拚農曆年前通車

（中央社記者張祈花蓮縣27日電）花蓮193縣道七星潭路段拓寬工程原訂12月底通車，花蓮縣建設處表示，施工期間因挖掘到文物，部分路段停工，工程收尾階段則配合各管線單位進度，通車時間延後至明年農曆年前。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆表示，193縣道北段拓寬工程原訂12月完工通車，因2.2公里處橋墩挖掘時，發現陶片及石器等文物，該段停工通報文化局調查，復工後也配合考古人員監看，施工進度稍有延緩，但不影響原路線規劃。

廣告 廣告

鄧子榆指出，整體工程已進入收尾階段，因新路與舊路有高低落差，原有網路、電力等管線需要重新調整，為配合各管線單位施工時間，造成時間延宕，目標於明年2月、農曆春節前完工通車。

花蓮縣政府獲交通部經費挹注，進行193縣道北段三棧至七星潭段，約6公里路段截彎取直，以外環道繞過保安林地及公墓範圍，拓寬路段為20公尺寬，含雙向兩車道、慢車道、景觀綠帶及草溝等。（編輯：張雅淨）1141227