花蓮193縣道拓寬工程復工 預計農曆年前通車

2023年5月開始動工的花蓮193縣道拓寬工程，在2024年11月時於新城鄉佳灣遺址附近挖掘到一些陶片，縣府文化局隨即委託考古團隊進行試掘，現場文物現已清除乾淨，場地經判定無保存價值，可恢復動工。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆說明，「確認它沒有文資保存價值之後我們才繼續又繼續施工，當然我們在施工過程當中還是有監看，這樣一來一回的處理這些事情，就造成了我們的工期再在這區段延遲了，就是延長了大概5個月到6個月。」

縣府建設處強調，目前整體工程已進入收尾階段，因新路與舊路有高低落差，原有網路、電力等管線需要重新調整，目標於明年2月、農曆春節前完工通車。

新城鄉代表傅緯豪回應，「因為之前遇到遺跡的挖掘，所以我們延宕了許久，那我們是希望說在趕工的同時也要特別注重道路的安全措施各方面，需要完善以後再通車。」

193縣道拓寬工程曾在花蓮爭議不斷，環保團體認為開闢此路將破壞七星潭自然景觀；贊成開發的團體則是認為能有效紓解台9線蘇花公路往南到市區交通。但0403地震後花蓮觀光人數銳減，193縣道拓寬後是否會有車潮，引起關注。

