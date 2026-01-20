花蓮193縣道拓寬 民有街至太平街1／21起封閉施工13天

花蓮縣道193線北段新城鄉三棧以南至七星潭約6公里路段，正展開道路拓寬工程，力拚農曆年前開放通車。（羅亦晽攝）

花蓮縣道193線北段新城鄉三棧以南至七星潭約6公里路段，因路幅狹窄且多處急彎，增添行車風險，經花蓮縣政府與公路單位多次會勘，完成符合環境差異分析的路線設計後，3年前展開拓寬工程，隨施工進度邁入尾聲，工程單位力拚農曆年前開放通車，1月21日至2月2日將封閉太平街路至民有街路段全力趕工，期間禁止人車通行，請用路人配合改道。

193縣道北段0公里至6＋052公里民有街口路段，平均路寬約6至8米，僅有雙向單車道，且路幅狹窄、多處急彎，常發生交通意外，地方拓寬聲浪長達20年，經縣府建設處、行政院東部聯合服務中心、公路局等單位多次會勘，完成對周邊環境影響最低的路線設計並符合環境差異分析要求，民國112年5月展開拓寬工程。

拓寬工程新闢道路總寬為20米，含雙向兩車道各3.5米，雙向機慢車道各2.5米，景觀綠帶及草溝雙向各4米，原訂去年12月可完工通車，但因路線鄰近加灣普查考古遺址，施工單位一度在距遺址東南側百公尺處的193線2.2公里處挖到陶片、石器等文物，只能先暫停施工，並通報文化局調查，待考古試掘結束才復工。

建設處表示，拓寬工程目前大致順利也已進入收尾階段，不過新路與舊路有高低落差，原有網路、電力等管線需重新調整，為配合各管線單位施工時間稍有延宕，預計農曆春節前可完工通車。

目前施工單位正加速趕工，力拚農曆年前開放通車，建設處考量工程需求，1月21日起至2月2日止，193線太平街路口至民有街路口將全斷面封閉管制且禁止人車通行，現場已設置交通指引標誌，提醒用路人在人員的疏導下改走替代道路。

建設處提醒用路人行經施工周邊路段時，應配合現場人員的交通指引並注意行車安全，如遇天候不佳或其他不可抗力因素，施工時程將視情況調整，相關異動資訊會再另行公告。

