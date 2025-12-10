花蓮2次強震倒樓都設計不良！建築師竟同一人「移民國外遭通緝」

花蓮2次強震倒樓建築師同一人。圖／資料畫面

花蓮去年4月3日強震導致「天王星大樓」倒塌，一名康姓女教師不幸罹難，地檢署追查後發現大樓結構疑似設計不良，昨（9）日依過失致死起訴陳姓營造商，另對移民國外多年的建築師曹雲生發布通緝。然而，令人震驚的是，花蓮2018年也曾發生強震，導致「吾居吾宿」大樓倒塌，建築師恰好也是曹雲生，引起外界質疑康師恐死於人禍。

花蓮在2018年2月6日深夜11時許發生規模6強震，位於國盛六街的住宅社區大樓「吾居吾宿」低樓層遭到壓毀，雖未造成死傷，不過也遭住戶質疑建商偷偷加蓋，把原本6樓的大樓硬是變成9樓，才導致強震一來不耐震最終倒塌。

有住戶曾透露，多次向花蓮縣府投訴竟遭回應「樓塌的時候國家會賠償你們」，不料真的被震垮。

檢調後續追查發現，原始設計不良導致大樓耐震力不足，加上施工人員未按照圖施工，且疑似有偷工減料狀況，鋼筋、混凝土品質不佳，加上建築師曹雲生並未到場監造，無法及時查核建築材料、規格及品質，成為強震倒塌主因。

不過，因「吾居吾宿」大樓建於1996年，距離2018年強震已超過10年追訴期，並考量林姓土木技師已死亡，包含曹雲生、謝姓承造人，3人予以不起訴處分。

去年花蓮0403地震導致「天王星大樓」倒塌，一名康姓教師不幸死亡，檢調發現曹雲生竟也是大樓的設計人與監造人，且該樓也疑似查出偷工減料，陳姓營建商依過失致死起訴，曹男因移民國外遭通緝，也引發外界質疑。

根據《中央社》報導，天王星大樓代表人王貞云表示，大樓共有75戶，康姓教師不幸罹難「至今仍深感心痛」，諸位住戶因強震失去家園，同樣承受身心創傷，尊重司法機關量刑意見，盼法院「讓責任能回到應負責的人身上。」

王貞云也說，原以為地震是天災，不料竟有人禍因素，未來將持續配合司法調查與後續重建行政程序，捍衛每一位住戶的權利與安全，同時也希望此事件能促使建築制度更嚴謹，避免悲劇重演。



