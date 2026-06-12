花蓮2.7億營養午餐圖利手法曝光！副縣長100萬交保 檢不排除還有動作

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【記者李光濱／花蓮報導】檢調追查2023年花蓮縣政府辦理2.7億營養午餐標案時涉嫌圖利廠商，昨天擴大搜索並約談副縣長顏新章，檢察官深夜複訊1個多小時後，今天凌晨1時許諭知顏新章100萬元交保。花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬上午說明，只要有相關證據都會持續發展，不排除有下一波動作。

花蓮地檢署今天上午透過新聞稿說明指出，花蓮檢方由蕭百麟檢察官偵辦被告顏新章涉嫌違反貪污治罪條例等案件，昨日指揮法務部調查局花蓮縣調查站，持法院核發之搜索票，至花蓮縣政府等3處執行搜索，查扣相關證物，並通知及傳喚被告顏新章及縣府秘書長證人饒忠到案說明。

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檢方表示，經檢察官訊問後，諭知被告顏新章交保100萬元、限制住居及出境、出海，證人饒忠則在昨深夜請回。

花蓮營養午餐招標弊案，花蓮副縣長顏新章涉嫌圖利廠商，偵訊後以100萬元交保。中央社

據悉，年度營養午餐標案總額共2.7億元，當時有7家業者投標，其中1家原本因資格不符被取消，縣府教育處後來撤銷原標案，分成10個小標案，並刪除相關資格限制，讓業者得以重新投標並得標，檢調懷疑背後就是由顏新章指示，涉嫌圖利特定業者。

檢調上月搜索縣府教育處並約談縣府盧姓科長、縣議員吳東昇相關業者等6人皆獲交保；昨早再搜索副縣長室等處，帶回顏及證人縣府代理祕書長饒忠，饒忠昨天晚間10時許以證人身分移送複訊，1個多小時後請回。

有關花蓮縣政府副縣長顏新章涉營養午餐案交保一事，花蓮縣政府表示，本案目前為司法偵辦程序，相關案情仍待司法查明，同時也呼籲外界尊重偵查不公開原則，避免在事實尚未釐清前進行過度揣測。縣府一向秉持依法行政原則，對任何涉及公共事務之疑義，皆以公開、負責態度面對，並全力配合司法機關調查，釐清事實真相。

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