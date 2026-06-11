花蓮2.7億營養午餐標案涉圖利 副縣長顏新章被搜索約談

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花蓮縣副縣長顏新章。廖瑞祥攝



花蓮縣政府推動多年的免費營養午餐政策疑爆發弊案，檢調持續追查國中小營養午餐招標案是否涉及圖利特定廠商。繼上月搜索花蓮縣政府教育處並約談承辦人員、業者及民代後，今（6/11）日再度搜索、約談花蓮縣副縣長顏新章。據了解，顏新章目前以嫌疑人身分被帶往調查站訊問，代理秘書長饒忠則以證人身分接受調查。

據了解，花蓮縣國中小營養午餐年度經費高達2.7億元，首次招標共有7家廠商投標，其中6家為前一年度得標業者，第7家廠商則因資格不符，依法應取消投標資格，其餘廠商可依既有程序完成招標作業。

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不過，教育處後續以招標程序有行政瑕疵為由撤銷標案，並將原本標案拆分為10個小標案，同時刪除包括「5年優良條款」等相關資格限制，重新公告招標，讓原本資格不符的業者得以參與投標並成功得標，因此遭質疑涉嫌圖利特定廠商，包括花蓮縣議長張峻、議員謝國榮等多名議員曾質疑是否涉及不法，縣府當時則以行政疏失帶過，否認圖利廠商。

檢調上月12日已兵分多路搜索花蓮縣政府教育處等地，並約談相關人員。經漏夜偵訊後，教育處盧姓前科長以20萬元交保，國民黨花蓮縣議員吳東昇，以及卓姓、廖姓、卓姓業者均以30萬元交保。目前全案已有6人交保。

檢調今日再度搜索花蓮縣政府，包括副縣長顏新章辦公室等處所，並將顏新章及部分一級主管帶回訊問。由於顏新章長期在花蓮縣政府擔任要職，自前縣長傅崐萁任內即為核心幕僚人物，因此此次遭約談也引發外界關注。

對於檢調偵辦進度，花蓮縣政府表示，有關媒體揭露「營養午餐偵辦進度」，相關報導內容未經證實，且無消息來源，因此不予評論。縣府強調，偵辦中案件依法偵查不公開，縣府均積極配合司法調查。

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