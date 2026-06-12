花蓮2.7億營養午餐爆圖利 副縣長顏新章100萬交保、限制出境出海

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花檢偵辦花蓮縣府營養午餐招標弊案，懷疑招標過程涉嫌圖利特定廠商，昨天指揮調查局搜索縣府等地，並將副縣長顏新章帶回約談。經檢調複訊，今（12）天凌晨一點多，諭知顏新章以新台幣100萬元交保，並限制住居及出海出境，以證人身份應訊的代理秘書長饒忠，複訊後請回。

面對詢問，花蓮縣副縣長顏新章全程不發一語，檢方偵辦花蓮縣府營養午餐招標弊案，懷疑有涉嫌圖利廠商，11號指揮調查局搜索花蓮縣政府、副縣長顏新章辦公室等地，並將顏新章帶回約談。複訊後諭知顏新章以新台幣100萬元交保，並限制住居及出海出境；以證人身分應訊的代理秘書長饒忠，複訊後深夜被請回。

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顏新章100萬交保。圖／台視新聞

花蓮縣國中小營養午餐年度採購經費高達2.7億，原本有7家廠商參與投標，其中1家因資格不符遭取消。但後續教育處撤銷原標案，在第二次重新公告時，刪除「5年優良條款」的限制，讓原本不符資格的廠商重新參與，並成功取得標案。

檢調懷疑，招標條件變更過程可能涉及圖利特定廠商，今年五月就曾搜索縣府教育處等地，並帶回教育處盧姓前科長、縣議員吳東昇以及相關廠商等6人，分別諭令5萬至30萬元不等交保。隨著副縣長等縣府高層遭到約談，免費營養午餐採購案是否涉及不法圖利，仍有待檢調進一步釐清。

花蓮／陳勁曄、黃禹皓、王郁文 責任編輯／施佳宜

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