花蓮2.7億營養午餐爆弊案 「傅崐萁防火牆」副縣長顏新章被檢調約談

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花蓮縣政府副縣長顏新章。(記者花孟璟攝)

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府推動多年的免費營養午餐政策疑爆發弊案，懷疑4年前國中小營養午餐招標案涉嫌圖利特定廠商，上月搜索教育處並約談承辦人、廠商及民代議員後分別交保，今天檢調更約談外界稱為「傅崐萁防火牆」的副縣長顏新章，代理秘書長饒忠則是證人身分，同樣帶回訊問；對此，花蓮縣府指出，偵辦中案件依法偵查不公開，皆積極配合司法調查。

據了解，花蓮縣國中小營養午餐年度經費高達2億7千萬元，攸關全縣2萬1189名學生飲食權益。2023年第1次招標時，共有7家廠商投標，其中6家為前一年度得標業者，第7家廠商則因資格不符，依法應取消投標資格，其餘廠商則可依既有程序完成招標作業。

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不過，疑似遭高層施壓，教育處自承招標過程有行政瑕疵，因此取消招標，之後修改招標資格，刪除「5年優良條款」等核心門檻，並於3天後重新公告招標，讓新成立的廠商可以參與投標，事後遭檢舉圖利，包含議長張峻、謝國榮等多名議員都質疑不法，但縣府以行政疏失帶過，否認涉嫌圖利廠商。

檢調人員上月12日兵分多路搜索縣府教育處等地，訊問過後，教育處前教育處盧姓科長以20萬元交保，國民黨籍議員吳東昇及卓姓、廖姓、卓姓廠商都以30萬元交保，由於第7家廠商地方盛傳與縣府高層相當友好，當時就傳案情可能向上延燒，但遭檢調人員否認。

副縣長顏新章過去從前縣長傅崐萁任內就在縣府擔任核心，過去在理想大地案中，因利用上班時間仲介土地買賣，遭監察院彈劾並送懲戒法院判處休職一年，傅崐萁無罪全身而退，被外界稱為「傅崐萁的防火牆」，而之後又捲入福安礦業的礦石景觀稅案，遭錄音爆料施壓廠商屈服撤告。

花蓮縣政府今表示，有關媒體揭露「營養午餐偵辦進度」，該報導內容未經證實，且無消息來源，不予評論。縣府強調，偵辦中案件依法偵查不公開，皆積極配合司法調查。

花蓮縣調查站。(記者王錦義攝)

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