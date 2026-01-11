花蓮2／7太平洋燈會 向山海致敬

花蓮太平洋燈會2月7日起將在花蓮市日出大道登場，今年活動主視覺以馬年意象為核心，融入在地特有的山海風貌、族群文化意象及充滿年節氛圍燈籠符碼，象徵祝福平安、幸福。縣府表示，今年燈會創意滿滿，現場除有光影藝術，各展區裡還隱藏許多巧思待民眾找尋，精彩可期。

縣府觀光處表示，太平洋燈會2月7日至3月8日在花蓮市東大門夜市旁的日出大道展開，主視覺為馬年生肖圖案並納入縣內特色景觀，如清水斷崖層疊壯闊的山勢、太平洋奔騰的浪花、豐收的稻穗、流動的風紋，及滿載祝福的燈籠和族群文化的精神符碼，均巧妙且和諧的融入視覺圖像，完整詮釋「花現騎蹟‧光躍洄瀾」的主題精神。

距燈會活動雖然還有近1個月，台南藝術大學建築藝術研究所助理教授鄭乘騏已率領團隊進駐原住民族文創產業聚落空間創作，為燈會打造獨特的建築藝術氛圍。

觀光處透露，今年燈會除展現光影之美，也有以燈飾藝術裝置向花蓮大山大海致敬的許多創新亮點，不同展區間更潛藏著無數讓觀賞者去探索與尋找答案的巧思，希望民眾走進會場，用眼睛尋找發光的馬、用心感受光與土地的對話，發現屬於花蓮的光之奧祕。

另外，觀光處特別為燈會安排2大在地共創活動，其中一場為1月14日至18日登場的植染、礦物染手作工作坊，由擅長自然素材染織藝術的老師胡湘梅指導；另一場為1月12日由在地國小生和家長以馬年為主題展開共同創作圖畫活動，屆時藝術團隊會把作品結合動畫技術轉化為動態展示，在燈會以別具一格的方式呈現。