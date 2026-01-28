花蓮24小時免付費安心專線1925（依舊愛我） 關懷不打烊

年關將近，家家戶戶準備迎接新年，對多數人而言是團聚與期待的時刻，但對部分民眾來說，節慶前後的生活轉換，也可能伴隨工作、經濟、家庭關係或人際互動所帶來的壓力，進而影響心理健康。

衛生局呼籲民眾多關心自己與身邊親友的心理狀況，及早覺察、適時求助。民眾如感到情緒低落或壓力難以承受，可撥打24小時免付費安心專線1925（依舊愛我），獲得即時的支持與協助（見圖）。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，適逢寒假及即將到來的農曆春節假期，周圍充滿除舊佈新全家團圓、親友歡聚的氣氛，也容易讓獨居、無法與親友團聚，或曾遭受過創傷的民眾，觸景傷情而產生憂鬱，甚至造成自傷或自殺的行為。呼籲民眾可於年末時適度休息，鼓勵與親友相聚，良好的心理狀態能增加正向支持保護因子。如果有用藥的精神疾病患者或失眠者，年節期間一定規律服藥，因藥物若一經中斷，可能就會出現戒斷症候群，會讓情緒更容易焦慮、不安、影響到人際互動。春節期間持續提供24小時免付費安心專線1925（依舊愛我），關懷不打烊 抒發心情好過年。

廣告 廣告

朱局長提醒民眾，請關心無法返家團聚、久未聯繫的親友，尤其孤苦無依、罹患重病或獨居長者，主動電話問候或探訪，提供應景食品前往探視、關懷，讓對方感受溫暖的關懷，並發揮1問2應3轉介的守門人3步驟，關心自己及周遭親友的情緒困擾，若情緒困擾無法獲得緩解，可尋求專業人員協助，請有效地利用身邊資源，協助自己及親友安渡難關。

花蓮縣身心健康及成癮防治所呼籲，自115年1月1日起，持續提供15–45歲青壯世代每人免費3次心理諮商服務，有需求之民眾可至https://reurl.cc/R9oY46網站查詢相關資訊並預約服務。民眾如有情緒或壓力困擾，除可撥打24小時免付費安心專線1925（依舊愛我）、男性民眾亦可撥打男性關懷專線0800-013-999，另可洽詢花蓮巿社區心理衛生中心03-8351885、鳳林鎮社區心理衛生中心03-8760208、玉里鎮社區心理衛生中心03-8888002，由專業人員提供即時回應，並協助後續支持與轉介服務。