花蓮24歲孝子憲兵台9線自撞亡！母親淚崩：他為家計從軍20年規劃毀

記者莊淇鈞、呂彥／花蓮報導

行車紀錄器拍下撞擊瞬間。（圖／翻攝畫面）

台9線204.7公里處花蓮縣壽豐鄉志學路段，今天（10日）上午1名24歲在空軍基地擔任憲兵的鍾姓男子，開車行經高速猛烈撞擊號誌燈桿，鍾男噴出車外慘死，詳細事故原因仍待警方後續調查釐清。鍾男的母親得知痛哭表示，鍾男從小很乖巧獨立，高中畢業後為了減輕家裡負擔，才去當職業軍人。

據了解，擔任憲兵的鍾男，今天清晨疑似準備開車返回營區上班，卻在行經台9線204.7公里處花蓮縣壽豐鄉志學路段時，車輛不明原因突然失控向左偏斜，隨後在毫無減速的情況下猛力撞上中央分隔島上的路口號誌桿，撞擊力道強大讓車輛引擎直接「噴掉」，整顆引擎噴飛落地後起火燃燒，鍾男則被甩飛車外， 消防救護員獲報到場時，發現鍾男已無生命徵象，經送醫急救無效身亡，事故詳細發生原因仍待警方後續調查釐清。

鍾男的鄰居表示，鍾男國小時父親就過世了，鍾母是越南籍配偶，家中還有個弟弟，鍾男從小就很乖巧獨立，為了減輕家裡負擔，高中畢業後就去當職業軍人，鍾母還哭著說，昨天才跟鍾男說，當兵二十年有幫他規劃，20年後領退休金，鍾母自己有經營事業，退伍後不用煩惱家中的事。

