花蓮28歲女遭剝光衣服陳屍山區 50歲男友身分起底「竟是鄉代會前主席兒」前科累累

花蓮縣玉里鎮山區日前（12月31日）發生一起疑情殺命案，一名28歲林姓衣衫不整，倒臥在大禹公墓樹林內，全身有傷外，頸部還有明顯勒痕，身上還留有疑遭車輛輪胎輾過的壓痕，不過報案的50歲呂男聲稱女友勢為林女前夫所致，且稱對方跳車才失去呼吸心跳。對此，警方初步調查後，認為在現場的呂姓男友涉有重嫌，當場將他逮捕，訊問後移送花蓮地檢，羈押禁見。

花蓮28歲女被剝光衣服陳屍山區原因？

經警方初步調查，呂男與林女自去年10月開始交往，去年12月31日上午11時自行報案稱女友失去呼吸心跳，稱林女是跳車發生意外、傷勢為前夫所致，不過警方追查發現呂男車輛前後保險桿均有撞擊與血跡、住處也採得血跡，未採信其說詞，並在呂男身上起出毒品殘渣依法送辦。

前鄉代會主席兒前科累累

據《鏡報》報導指出，呂男出身地方望族，父親曾任7屆卓溪鄉代表，從政30年以來，為人海派，但過去曾因家產糾紛殺死弟弟。至於呂男為呂姓鄉代家中唯一的兒子，10多年來吸毒又販毒，多次進出監獄，鄰居認為會發生該案件不意外。

對此，全案經檢方複訊後，認其犯罪嫌疑重大且有串供、滅證之虞，已向法院聲請羈押禁見並獲准。

