花蓮28歲女陳屍公墓「疑遭毆、勒頸」！50歲男友辯跳車涉重嫌

花蓮玉里跨年夜發生命案！一名28歲林姓女子被發現陳屍山區公墓樹林，身上多處傷痕，警方懷疑她生前曾遭到凌虐，加上報案50歲呂姓男友被警方識破說詞反覆，涉有重嫌，立刻將他逮捕。

花蓮縣玉里鎮大禹公墓附近的山區樹林，警方31日接獲報案，發現28歲林姓女子倒臥樹林間，衣衫凌亂，身上有多處外傷，初步研判生前疑似遭到毆打、勒頸，不排除是虐殺致死，警方隨即鎖定報案的50歲呂姓男友涉有重嫌，當場將人逮捕。

50歲男友說詞反覆遭警方逮捕。圖／台視新聞

據了解，兩人今年10月才開始交往，警方初步調查也發現，去年12月29日，50歲呂姓男子曾開車載死者從吉安回到玉里住處，隔天死者吵著要回吉安，雙方因此爆發激烈爭執，最後車開往偏僻山區公墓。

但呂姓男子辯稱林姓女友是自行跳車、車輛失控撞上石墩，不過警方勘查死者陳屍現場後，發現多處跡證與說法不符，立刻遭識破。

男友辯女方跳車、車輛撞石墩。圖／台視新聞

死者家屬重返現場招魂，神情悲痛，對案情不願多作回應，親友則私下透露，死者生前為了兩個孩子與前夫保持良好關係、幫忙照顧孩子，沒想到卻遇上這樣的橫禍，地方居民也感嘆，50歲呂姓嫌犯過去就是治安人口，家庭過度溺愛，目前檢察官已展開相驗，將進一步釐清死因與犯案細節。

※拒絕暴力 請撥打110

※未經判決確定者，應推定為無罪

花蓮／鄭艮祐 責任編輯／張碧珊

